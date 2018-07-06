Хабаровск: «Славянский дом» для всех, кто стремится к творчеству





С 28 июня по 11 июля 2018 г. в оздоровительном детском лагере «Океан» (с. Воронеж-1) КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» проводит ежегодную межрегиональную творческую смену «Славянский дом». В следующем году «Славянский дом» будет отмечать 25 –летний юбилей.

Более трехсот юных талантов из 12 творческих коллективов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, муниципальных районов края: Нанайского, Вяземского, Хабаровского и Сахалинской области познакомятся с основами православной культуры, славянскими обрядами и традициями, получат навык верховой езды и новые знания от ведущих специалистов в области вокального, хореографического, театрального и музыкального искусства.

В ходе проведения смены в детском оздоровительном лагере проходят творческие мероприятия, конкурсы, основанные на традициях народных праздников. В течение двух недель для ребят работают творческие мастерские по декоративно - прикладному искусству, художественной росписи, плетения игрушек из лозы, изготовления изделий из глины, игре на шумовых русских народных инструментах.

Завершиться творческая смена «Славянский дом» Ярмаркой мастеров «Петровки» и большим праздником «Макушка лета», воссоздающего традиции старинного народного праздника Ярилин день,посвященного славянскому богу солнца, 10 июля с 17:00 до 21:00.

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