Хабаровчане передали в Дагестан муаровые ленты

В Хабаровске в торжественной обстановке в МАУ «Центр патриотического воспитания» передали 2 500 тысячи штук муаровых лент представителю Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулаху Исаеву.

- Представительство Республики Дагестан было выбрано не случайно, именно с ним у нашего центра сложились не только добрые и дружеские, но и партнерские отношения сотрудничества и взаимодействия в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи. Данная акция направлена на сохранение памяти и единения народов России, - рассказал Антон Демин, и.о. директора МАУ «Центр патриотического воспитания».

Муаровая лента идентична по цвету ленте с колодки медали "За победу над Японией", которой были награждены свыше миллиона военнослужащих Красной Армии.

- Сегодняшнее мероприятие имеет большую патриотическую значимость для граждан всей нашей страны. Победа над

милитаристской Японией поставила окончательную точку в ВОВ. Трехцветные муаровые ленты — это символ, который мы принимаем от дальневосточников и передаём в Дагестан, для того, чтобы подобная акция была проведена на территории республики, чтобы молодое поколение знало историю страны, как ковалась, общими усилиями, победа на всей ее огромной территории! Такие мероприятия укрепляют дружественные отношения, укрепляют государственный строй и воспитают в молодых людях любовь к Родине! Выражаю благодарность «Центру патриотического воспитания», за инициативу проведения данной акции,- поделился Постпред Бейдулах Исаев.