Козлов: Рыбацкая слава Дальнего Востока складывалась десятилетиями

Сегодня мы отмечаем наш, дальневосточный праздник. Неудивительно, что в регионе, где добывается более двух третей российской рыбы, работа рыбака – одна из самых уважаемых. На Дальнем Востоке не понаслышке знают, что это постоянная проверка на мужество и долгие разлуки с семьей.

Рыбацкая слава Дальнего Востока складывалась десятилетиями. Из большого труда ученых, которые составляют промысловые прогнозы, рыбаков, выходящих на путину и тех, кто перерабатывает рыбу в море и на берегу. Сегодня на Дальнем Востоке идет масштабная работа по модернизации рыбопромышленного комплекса и наращиванию объемов производства аквакультуры. Уверен, высокий профессионализм и опыт специалистов рыбной отрасли помогут добиться самых больших высот!

От всей души желаю дальневосточным рыбакам богатых уловов, спокойного моря, достатка в доме, крепкого здоровья и теплых встреч с родными на берегу!

Министр Российской Федерации

по развитию Дальнего Востока



Александр Козлов