Рыбная продукция Хабаровского края хорошо известна в России

В Хабаровском крае День рыбака отмечает более 4,5 тыс. работников отрасли и всех, кто считает рыбалку любимым занятием.

Рыболовство в крае имеет давние традиции и вносит большой вклад в экономику. За последние пять лет объем добычи водных биоресурсов увеличился почти в два раза. В 2017 году он составил 375,2 тыс. тонн.

Развивается рыбопереработка. Так, в прошлом году новый комплекс мощностью около 100 тонн готовой продукции в сутки сдан в селе Тахта Ульчского района.

Увеличивается ассортимент и объемы поставок продукции на внутренний рынок. Жителям края хорошо знаком проект «Доступная рыба», позволяющий покупать свежую рыбу по более низким ценам. С начала его действия в торговых сетях реализовано свыше трех тысяч тонн продукции.

Большое внимание уделяем освоению новых видов промысла. Начата добыча моллюска корбикула на промышленных участках. После модернизации на промысел сардины и скумбрии вышел супертраулер «Петр I».

Хорошие показатели у нас не только в добыче, но и в воспроизводстве рыбы. В реки края ежегодно выпускается более 70 млн мальков кеты и горбуши.

Уважаемые земляки! Поздравляю с праздником работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса. Благодаря вашему труду высококачественная рыбная продукция Хабаровского края хорошо известна далеко за его пределами.

Желаю всем вам здоровья, богатых уловов, благополучия и удачи в делах!

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт