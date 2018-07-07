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Рыбная продукция Хабаровского края хорошо известна в России
В Хабаровском крае День рыбака отмечает более 4,5 тыс. работников отрасли и всех, кто считает рыбалку любимым занятием.
Рыболовство в крае имеет давние традиции и вносит большой вклад в экономику. За последние пять лет объем добычи водных биоресурсов увеличился почти в два раза. В 2017 году он составил 375,2 тыс. тонн.
Развивается рыбопереработка. Так, в прошлом году новый комплекс мощностью около 100 тонн готовой продукции в сутки сдан в селе Тахта Ульчского района.
Увеличивается ассортимент и объемы поставок продукции на внутренний рынок. Жителям края хорошо знаком проект «Доступная рыба», позволяющий покупать свежую рыбу по более низким ценам. С начала его действия в торговых сетях реализовано свыше трех тысяч тонн продукции.
Большое внимание уделяем освоению новых видов промысла. Начата добыча моллюска корбикула на промышленных участках. После модернизации на промысел сардины и скумбрии вышел супертраулер «Петр I».
Хорошие показатели у нас не только в добыче, но и в воспроизводстве рыбы. В реки края ежегодно выпускается более 70 млн мальков кеты и горбуши.
Уважаемые земляки! Поздравляю с праздником работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса. Благодаря вашему труду высококачественная рыбная продукция Хабаровского края хорошо известна далеко за его пределами.
Желаю всем вам здоровья, богатых уловов, благополучия и удачи в делах!
Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт
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