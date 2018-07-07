В Хабаровском крае установят флаг Дагестана на Шантарах

Бейдулах Исаев, представитель правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае, получил флаг Дагестана из рук председателя РОО «Культурный центр народов Дагестана в Хабаровском крае» Надима Мирзаева с наказом - установить символ российской республики на самой высокой точке острова Большой Шантар, куда на днях вылетает экспедиция восстановления исторического маршрута первого учёного исследователя природы Шантарского архипелага А.Ф. Миддендорфа в 1844 г. и открытия Музея под открытым небом.

Остров Большой Шантар - самый крупный остров Шантарского архипелага Охотоморья. Наивысшей точкой острова является гора Весёлая высотой 720 м.

На северо-восточном берегу губы Якшина будет создан Музей под открытым небом - музейный природно-исторический комплекс национального парка «Шантарские острова», посвященный истории, защите и возрождению природы Шантарских островов.

Проект экспедиции направлен на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России, образовательную и исследовательскую деятельность. Сбор и восстановление исторических материалов и артефактов, что позволит сохранить их от дальнейшего разрушения и сохранить их для нынешнего и будущего поколений. Посетители музея узнают историю открытия островов, историческую роль первопроходцев, историю «трагедии» Шантарских островов и роль учёных. В музее будут представлены остатки американских обмуровочных именных кирпичей 200-летнего возраста, орудия отражающие историю варварского отношения к природе иностранцев, истребивших десятки тысяч гренландских и серых китов Охотоморья и Шантарских островов, а также других животных и растительность!

Постпред Дагестана Бейдулах Исаев является одним из организатором, заместителем руководителя экспедиции на Шантары, где помимо непосредственного участия, намерен водрузить символ Дагестана, тем самым продемонстрировать масштабы межнационального единства на всей территории Российской Федерации, обозначив необходимость познания и уважения истории России, гражданами всей страны, а не только жителями региона.