Ермилов: У населения преобладает иждивенческая позиция

В Общественной палате РФ пройдут нулевые слушания пенсионной реформы. Перед первым рассмотрением пенсионной реформы в Госдуме, законопроект, а также собранные в регионах экспертные мнения по данному вопросу, рассмотрят в Общественной палате РФ. Так называемые «нулевые чтения» состоятся 9 июля. Выработанные в ходе заседания предложения и дополнения направят в нижнюю палату Парламента.

Напомним, Правительство РФ предложило повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. Изменения планируется начать с 2019 года. Также предусмотрен переходный период с повышением трудоспособного возраста на один год раз в два года.

В связи с планируемой реформой в регионах прошли общественные обсуждения законопроекта, были разработаны изменения и дополнения к документу. Так, например, в Общественной Палате Хабаровского края отмечают, что повышение пенсионного порога для дальневосточников либо должно проходить еще более плавно, либо не происходить вообще. Еще один вариант – сохранение права досрочного выхода на пенсию, которым обладают жители крайнего севера и приравненных к ним территорий, для всех дальневосточников. При этом, большинство участников дискуссий сходятся в одном: пенсионная реформа необходима.

«У населения преобладает иждивенческая позиция: государство мне должно. Лично я сторонник предлагаемых изменений. Почему? Потому что, как мне кажется, выходя на пенсию, человек выпадает из социального пространства, прекращает активную деятельность. Пенсионная реформа резко поменяет ситуацию – вырастет социальная ответственность граждан, наконец-то появится желание быть непосредственным участником при принятии важных внутриполитических решений. И что важно, не должно информационного вакуума, который заполняется домыслами и слухами. Необходимо трансформировать протестные настроения в конструктивную критику, чтобы избежать негативных последствий», - считает политолог Даниил Ермилов.

Добавим также, что Госдума может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии лишь в первом чтении, затем документ вновь будет проходить широкое обсуждение. По мнению экспертов, еще есть время, чтобы доходчиво разъяснить гражданам особенности предстоящей реформы и привести качественную аргументацию в поддержку повышения пенсионного возраста.

"Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму тысячу рублей. К концу шестилетнего периода — в 2024 году — мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей, с ростом к уровню 2018 года на 35%", — сказал Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

"Задача, поставленная президентом, это рост пенсий темпами выше инфляции. Подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию", — отметил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

Источник: https://ria.ru/society/20180709/1524220348.html