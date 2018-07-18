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В Хабаровске пройдет Чемпионат по стрельбе из лука
В Хабаровске 21-22 июля 2018 на стадионе «Нефтяник» пройдет второй Открытый Чемпионат по стрельбе из лука – «Лучная жара».
На турнире соберется более 60 лучников из Благовещенска, Южно-Сахалинска, Белогорска, Комсомольска-на-Амуре, Партизанска, Владивостока и Хабаровска.
Соревнования будут проходить в 4х классах:
- Классический лук,
- Блочный лук,
- Традиционный лук
- Инстинктив.
Так же в классах Классического лука и Инстинктива будут выступать дети до 17 лет.
Задачами турнира являются:
• выявление сильнейших лучников;
• повышение уровня спортивного мастерства;
• популяризация стрельбы из лука
• пропаганда здорового образа жизни,
• формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения.
В программе
- выступления творческих коллективов;
- ярмарка;
- мастер-классы по стрельбе из лука.
Вход свободный!
Адрес проведения – Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 14 стадион «Нефтяник».
Страница чемпионата в интернете https://vk.com/archeryheat
Организаторы чемпионата:
Клуб «Лучник», г. Хабаровск;
Федерация стрельбы из лука города Хабаровска;
Центр военно-патриотического воспитания «Взлет».
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