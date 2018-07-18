В Хабаровске пройдет Чемпионат по стрельбе из лука

В Хабаровске 21-22 июля 2018 на стадионе «Нефтяник» пройдет второй Открытый Чемпионат по стрельбе из лука – «Лучная жара».

На турнире соберется более 60 лучников из Благовещенска, Южно-Сахалинска, Белогорска, Комсомольска-на-Амуре, Партизанска, Владивостока и Хабаровска.

Соревнования будут проходить в 4х классах:

- Классический лук,

- Блочный лук,

- Традиционный лук

- Инстинктив.

Так же в классах Классического лука и Инстинктива будут выступать дети до 17 лет.

Задачами турнира являются:

• выявление сильнейших лучников;

• повышение уровня спортивного мастерства;

• популяризация стрельбы из лука

• пропаганда здорового образа жизни,

• формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения.

В программе

- выступления творческих коллективов;

- ярмарка;

- мастер-классы по стрельбе из лука.

Вход свободный!

Адрес проведения – Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 14 стадион «Нефтяник».

Страница чемпионата в интернете https://vk.com/archeryheat

Организаторы чемпионата:

Клуб «Лучник», г. Хабаровск;

Федерация стрельбы из лука города Хабаровска;

Центр военно-патриотического воспитания «Взлет».

