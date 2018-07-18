Избирательная комиссия Хабаровского края

Перечень и номера МФЦ, в которых организуется прием и обработка заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Хабаровского края

№ п/п Наименование офиса приема Адрес офиса приема Режим работы

1 М01 Филиал МФЦ в Амурском районе г. Амурск, ул. Амурская, 8 Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00, пятница – с 10.00 до 20.00, Суббота – с 9.00 до 13.00, Воскресенье - выходной

2 М02 ТОСП в с. Вознесенское Амурского района с. Вознесенское, ул. Шерого, 36 Понедельник-пятница – с 8.30 до 15.30, обед с 13.00 до 14.00 Суббота, воскресенье - выходной

3 М03 ТОСП в п. Литовко Амурского района п. Литовко, ул. Октябрьская, 35 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

4 М04 ТОСП в п. Известковый Амурского района п. Известковый, ул. Центральная, 10А Понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 13.00, Четверг, пятница – с 9.00 до 12.00, Суббота, воскресенье – выходной

5 М05 ТОСП в п. Санболи Амурского района п. Санболи, ул. Молодежная, 1 Понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 13.00, Четверг, пятница – с 9.00 до 12.00, Суббота, воскресенье – выходной

6 М06 ТОСП в п. Эльбан Амурского района п. Эльбан, ул. Школьная, 12 Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00, обед 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

7 М07 ТОСП в с.Аян Аяно-Майского района с. Аян, ул. Советская, 8 Понедельник-пятница- с 9.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной (с 06.02.2018), оператор работает на условиях неполного рабочего времени на период отпуска по уходу за ребенком

8 М08 ТОСП в с. Нелькан Аяно-Майского района с. Нелькан, ул. Советская, 9А Понедельник-четверг- с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

9 М09 Филиал МФЦ в Бикинском районе г. Бикин ул. Пер. Советский, 3 Понедельник - с 10.00 до 19.00, Вторник - пятница – с 9.00 до 18.00, Суббота, воскресенье - выходной

10 М10 ТОСП в с. Лермонтовка Бикинского района с. Лермонтовка, ул. Школьная, 20 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

11 М11 Филиал МФЦ в Ванинском районе п. Ванино, ул. 7-я Линия, 5 Понедельник - с 10.00 до 19.00, Вторник - пятница – с 10.00 до 18.00, Суббота, воскресенье - выходной

12 М12 ТОСП в п. Высокогорный Ванинского района п. Высокогорный, ул. Мира, 4 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

13 М13 ТОСП в п. Октябрьский Ванинского района п. Октябрьский, ул. Новодорожная, 12 Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15, Пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

14 М14 ТОСП в п. Монгохто Ванинского района п. Монгохто, ул. Октябрьская, 5 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

15 М15 ТОСП в п. Токи Ванинского района п. Токи, ул. Железнодорожная, 2 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

16 М16 Филиал МФЦ в Верхнебуреинском районе п. Чегдомын, ул. Центральная, 49 Понедельник - с 10.00 до 19.00, Вторник - пятница с 10.00 до 18.00, Суббота, воскресенье - выходной

17 М17 ТОСП в п. Новый Ургал Верхнебуреинского района п. Новый Ургал, ул. Артема, 6 Понедельник-четверг-с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00, обед 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

18 М18 ТОСП в п. Тырма Верхнебуреинского района п. Тырма, ул. Октябрьская, 17 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

19 М19 Филиал МФЦ в Вяземском районе г. Вяземский, ул. Ленина, 4 Понедельник - с 09.00 до 18.00, Вторник - пятница с 10.00 до 18.00, Суббота, воскресенье - выходной

20 М20 ТОСП в п. Дормидонтовка Вяземского района п. Дормидонтовка, ул. Заводская, 9 Вторник, четверг – с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, Пятница – с 08.00 до 12.00 Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

21 М21 Филиал МФЦ в районе им. Лазо п. Переяславка, ул. Кооперативная, 8 Понедельник - с 10.00 до 19.00, Вторник - пятница – с 9.00 до 18.00, Суббота, воскресенье - выходной

22 М22 ТОСП в с. Бичевая района им. Лазо с. Бичевая, ул. Школьная, 51А Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

23 М23 ТОСП в с. Георгиевка района им. Лазо с. Георгиевка, ул. Центральная, 5А Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

24 М24 ТОСП в с. Мухен района им. Лазо п. Мухен, ул. Молодежная, 7 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

25 М25 ТОСП в с. Кондратьевка района им. Лазо с. Кондратьевка, ул. Центральная, 41 Вторник, четверг – с 08.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 08.00 до 12.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

26 М26 ТОСП в с. Марусино района им.Лазо с. Марусино, пер. Школьный, 4 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

27 М27 ТОСП в с. Полетное района им. Лазо с. Полетное, ул. Колхозная, 28 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

28 М28 ТОСП в п. Сита района им. Лазо п. Сита, ул. Советская, 20 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

29 М29 ТОСП в п. Хор района им. Лазо п. Хор, ул.Ленина, 25 Понедельник -пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 Суббота, воскресенье - выходной

30 М31 ТОСП в с. им. Полины Осипенко района им. Полины Осипенко с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 82 Понедельник - с 09.00 до 18.00, Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

31 М32 ТОСП в с. Бриакан района им. Полины Осипенко с. Бриакан, ул. Черенева, 32 Понедельник - четверг – с 9.00 до 16.00 пятница с 9.00 до 15.00 обед с 12.00 до 13.00 суббота, воскресенье - выходной

32 М33 ТОСП в п. Херпучи района им. Полины Осипенко с. Херпучи,ул. Школьная, 3 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00 (без обеда) Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

33 М34 Филиал МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре г. Комсомольске-на-Амуре, пр-т Интерна-циональный, 10/2 Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00, пятница – с 10.00 до 20.00, Суббота – с 9.00 до 13.00, Воскресенье - выходной

34 М35 Дополнительный офис МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6 Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00, пятница – с 10.00 до 20.00, Суббота – с 9.00 до 13.00, Воскресенье - выходной

35 М36 ТОСП в с. Хурба Комсомольского района с. Хурба, ул. Гайдара, 9 Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

36 М37 ТОСП в с. Гайтер Комсомольского района с. Гайтер, ул. Октябрьская, 16 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

37 М40 ТОСП в с. Большая Картель Комсомольского района с. Большая Картель, ул. Хабаровская, 9А Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

38 М41 ТОСП в с. Новый Мир Комсомольского района с. Новый Мир, ул. Школьная, 7 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

39 М42 ТОСП в с.Пивань Комсомольского района с. Пивань, Совгаванское шоссе, 30 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

40 М43 ТОСП в п. Снежный Комсомольского района п. Снежный, ул. Торговая, 14 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

41 М45 ТОСП в п. Ягодный Комсомольского района п. Ягодный, ул. Школьная, 10 Понедельник-с 9.00 до 18.00, вторник- пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

42 М46 Филиал МФЦ в Нанайском районе с. Троицкое, ул. Максима Пассара, д. 49 Понедельник - с 10.00 до 19.00, Вторник - пятница – с 10.00 до 18.00, Суббота, воскресенье - выходной

43 М47 ТОСП в с. Дубовый Мыс Нанайского района с. Дубовый Мыс, ул. Юбилейная, 16 Понедельник - среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 10.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

44 М48 ТОСП в с. Лидога Нанайского района с. Лидога, ул. Им. Пассар А.П, 14А Понедельник - среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 10.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

45 М49 ТОСП в с. Найхин Нанайского района с. Найхин, ул. М. Пассара, 26В Понедельник – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, Вторник - Пятница – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

46 М50 ТОСП в п. Джонка Нанайского района п. Джонка, ул. Комсомольская, 48-6 Понедельник - среда - 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 10.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

47 М51 ТОСП в с. Маяк Нанайского района с. Маяк, ул. Центральная, 7Б Понедельник - среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 10.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

48 М52 Филиал МФЦ в Николаевском районе г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, 24А Понедельник - с 10.00 до 19.00, Вторник - пятница – с 10.00 до 18.00, Суббота, воскресенье - выходной

49 М53 ТОСП в п. Лазарев Николаевского района п. Лазарев, ул. Мира, 2 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

50 М54 ТОСП в п. Многовершинный Николаевского района п. Многовершинный, ул. Черкашина, 1А Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

51 М55 ТОСП в с. Красное Николаевского района с. Красное, ул. Хохлова, 2А Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

52 М57 Филиал МФЦ в Охотском районе п. Охотск, ул. Карпинского, 19 Понедельник - с 09.00 до 18.00, Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00, Суббота, воскресенье - выходной

53 М58 Филиал МФЦ в Советско-Гаванском районе г. Советская Гавань, ул. Калинина, 5 Понедельник - пятница – с 9.00 до 18.00, Суббота, воскресенье - выходной

54 М59 ТОСП в п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района п. Заветы Ильича, Приморский бульвар, 11А Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

55 М60 ТОСП в п. Лососина Советско-Гаванского района п. Лососина, ул. Ростовская, 25 Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

56 М61 ТОСП в п. Майский Советско-Гаванского района п. Майский, ул. Электриков, 13 Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

57 М62 Филиал МФЦ в Солнечном районе п. Солнечный, ул. Ленина, д. 23 Понедельник - с 09.00 до 18.00, Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00, Суббота, воскресенье - выходной

58 М63 ТОСП в п. Березовый Солнечного района п. Березовый, ул. Пионерская, 14 Понедельник - с 09.00 до 18.00, Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00 (без обеда) Суббота, воскресенье – выходной

59 М65 ТОСП в п. Дуки Солнечного района п. Дуки, ул. Александра Никифорова, 10 Понедельник - четверг – с 9.00 до 16.00 пятница с 9.00 до 15.00 обед с 12.00 до 13.00 суббота, воскресенье - выходной

60 М66 ТОСП в п. Горин Солнечного района п. Горин, ул. Советская, 1 Понедельник - с 09.00 до 18.00, Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

61 М67 ТОСП в с. Эворон Солнечного района с. Эворон, ул. Вокзальная, 17 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00 (без обеда) Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

62 М68 ТОСП в п. Хурмули Солнечного района п. Хурмули, ул. Клубная, 4 Понедельник - четверг – с 9.00 до 16.00 пятница с 9.00 до 15.00 обед с 12.00 до 13.00 суббота, воскресенье - выходной

63 М69 ТОСП в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района с. Чумикан, ул. Таранца, 18 Понедельник-четверг- с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

64 М70 Филиал МФЦ в Ульчском районе с. Богородское, ул. Партизанская, 14 Понедельник - с 10.00 до 19.00, Вторник – пятница –с 10.00 до 18.00, Суббота, воскресенье - выходной

65 М71 ТОСП в п. Де-Кастри Ульчского района п. Де-Кастри, ул. Краснофлотская, 6 Понедельник - пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходной

66 М72 ТОСП в с. Мариинское Ульчского района с. Мариинское, ул. Колхозная, 15 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

67 М73 ТОСП в п. Циммермановка Ульчского района п. Циммермановка, ул. Профсоюзная, 23 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

68 М74 ТОСП в с. Булава Ульчского района с. Булава, ул. Набережная, 3 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

69 М75 ТОСП в с. Сусанино Ульчского района с. Сусанино, ул. Центральная, 80 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

70 М77 Филиал МФЦ № 1 в г. Хабаровске г. Хабаровск, ул. Серышева, 31Б Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00, пятница – с 10.00 до 20.00, Суббота – с 9.00 до 13.00, Воскресенье - выходной

71 М79 Филиал МФЦ № 2 в г. Хабаровске г. Хабаровск, ул. Суворова, 25А Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00, пятница – с 10.00 до 20.00, Суббота – с 9.00 до 13.00, Воскресенье - выходной

72 М80 Филиал МФЦ № 3в г. Хабаровске г. Хабаровск, ул. Уборевича, 76 Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00, пятница – с 10.00 до 20.00, Суббота – с 9.00 до 13.00, Воскресенье - выходной

73 М81 Дополнительный офис филиала МФЦ № 3 в г. Хабаровске г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 171 А Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00, пятница – с 10.00 до 20.00, Суббота – с 9.00 до 13.00, Воскресенье - выходной

74 М82 ТОСП в с. Анастасьевка Хабаровского района с. Анастасьевка, ул. Бойко-Павлова, 28 Вторник, четверг - 9.00 до 17.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, обед с 13.00 до 14.00 Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной (с 28.02.2017), оператор работает как внешний совместитель на 0,5 ставки

75 М83 ТОСП в с. Восточное Хабаровского района с. Восточное, ул. Центральная, 7 Вторник, четверг – с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, Пятница – с 8.00 до 12.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

76 М84 ТОСП в с. Галкино Хабаровского района с. Галкино, ул. Мира, 15А Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

77 М85 ТОСП в с. Елабуга Хабаровского района с. Елабуга, ул. Новая, 1 Понедельник - среда – с 13.00 до 17.00, Четверг, пятница – с 13.00 до 16.00, Суббота, воскресенье – выходной

78 М86 ТОСП в с. Сергеевка Хабаровского района с. Сергеевка, ул. Центральная, 23 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

79 М87 ТОСП в с. Князе-Волконское Хабаровского района с. Князе-Волконское, ул. Никитенко, 7 Понедельник - четверг – с 9.00 до 17.15, Пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

80 М88 ТОСП в с.Краснореченское Хабаровского района с. Краснореченское, ул. Новая, 1 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

81 М89 ТОСП в п. Корфовский Хабаровского района п. Корфовский, ул. Таежная, 2А Понедельник -пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 Суббота, воскресенье - выходной

82 М90 ТОСП в с. Кукан Хабаровского района с. Кукан, ул. Советская, 9 Понедельник - среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 10.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

83 М91 ТОСП в с. Мирное Хабаровского района с. Мирное, ул. Рабочая, 5 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

84 М92 ТОСП в с. Мичуринское Хабаровского района с. Мичуринское, ул. Центральная, 14А Понедельник - четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница - с 09:00 до 17:00 (без перерыва на обед), Суббота, воскресенье - выходной. В настоящее время трудоустраивается второй работник, режим работы ТОСП изменится.

85 М93 ТОСП в с. Осиновая Речка Хабаровского района с. Осиновая Речка, ул.40 лет Победы, 1 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

86 М94 ТОСП в с. Ракитное Хабаровского района с. Ракитное, ул. Центральная, 36 Понедельник - четверг – с 9.00 до 17.15, Пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

87 М95 ТОСП в с. Бычиха Хабаровского района с. Бычиха, ул. Новая, 12 Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, Вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье - выходной (с 03.05.2018), основного сотрудника нет, работает внутренний совместиель

88 М96 ТОСП в с. Ильинка Хабаровского района с. Ильинка, ул. Совхозная, 20 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной

89 М97 ТОСП в с. Некрасовка Хабаровского района с. Некрасовка, ул. Ленина, 1 Понедельник -четверг – с 9.00 до 17.15, Пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Суббота, воскресенье – выходной

90 М98 ТОСП в с. Дружба Хабаровского района с. Дружба, ул. Садовая, 5А Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, Пятница – с 9.00 до 13.00, Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной