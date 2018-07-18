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Избирательная комиссия Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" при проведении выборов в органы государственной власти края избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но на территории Хабаровского края, вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.
При проведении выборов Губернатора Хабаровского края заявления могут быть поданы избирателями с 25 июля по 5 сентября 2018 года в любые, как по месту жительства, так и по месту нахождения, пункты приема заявлений:
- при территориальных избирательных комиссиях края;
- структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В электронном виде заявление можно подать в эти же сроки через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
С 29 августа по 5 сентября прием заявлений осуществляют все участковые избирательные комиссии на территории края.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в выборах по месту жительства и подать заявления до 5 сентября, может, начиная с 6 сентября и не позднее 14 часов местного времени 8 сентября, оформить специальное заявление. Однако такое специальное заявление оформляется только в участковой избирательной комиссии, где он включен в список избирателей, т.е. по месту жительства (постоянной регистрации согласно отметки в паспорте).
Заявление может подано избирателем только лично по предъявлении паспорта или временного удостоверения, выдаваемого на период оформления паспорта.
Перед обращением в пункты приема заявлений избиратель должен знать адрес, по которому он будет находиться в день выборов Губернатора Хабаровского края. Это позволит оператору пункта приема заявлений с помощью специального программного обеспечения определить избирательный участок, на котором избирателю будет максимально удобно проголосовать по месту нахождения. Необходимо помнить, что подать заявление можно только один раз. В случае если выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) подать заявление самостоятельно непосредственно в пункте приема заявлений, может устно или письменно, в том числе и при содействии социальных работников или других лиц, обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию, для предоставления возможности подать заявление вне пункта приема заявления. При поступлении такой просьбы члены участковой избирательной комиссии не позднее 5 сентября посетят избирателя и помогут оформить заявление.
Для пунктов приема заявлений установлен следующий график работы:
а) при территориальных избирательных комиссиях
-с понедельника по пятницу с 14.00 до 20.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов;
б) при участковых избирательных комиссиях
-с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов;
- в субботу (1 сентября) и воскресенье (2 сентября) с 10.00 часов до 18.00 часов;
- в субботу 8 сентября 2018 г. с 10.00 до 14.00 часов.
Структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг прием заявлений осуществляют в соответствии с графиком работы подразделений.
При проведении выборов глав и депутатов муниципальных образований Хабаровского края используется институт досрочного голосования. Если в день голосования Вы по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором Вы включены в список избирателей, то Вам будет предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня в помещении:
- избирательной комиссии муниципального образования (в городе Хабаровске – территориальной избирательной комиссии) по месту жительства – с 29 августа по 4 сентября 2018 года;
- участковой избирательной комиссии по месту жительства – с 5 по 8 сентября 2018 года.
Досрочное голосование проводится по предъявлении паспорта и соответствующего заявления с указанием причин досрочного голосования.
Подробную консультацию по вопросам участия в выборах Губернатора Хабаровского края и в органы местного самоуправления можно получить в территориальных избирательных комиссиях, а также обратившись на «горячую линию» Избирательной комиссии Хабаровского края по телефону (4212) 308-222.
|
Перечень и номера МФЦ, в которых организуется прием и обработка заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Хабаровского края
|
№ п/п
|
Наименование офиса приема
|
Адрес офиса приема
|
Режим работы
|
1
|
М01
|
Филиал МФЦ в Амурском районе
|
г. Амурск, ул. Амурская, 8
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье - выходной
|
2
|
М02
|
ТОСП в с. Вознесенское Амурского района
|
с. Вознесенское,
ул. Шерого, 36
|
Понедельник-пятница – с 8.30 до 15.30,
обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной
|
3
|
М03
|
ТОСП в п. Литовко Амурского района
|
п. Литовко, ул. Октябрьская, 35
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
4
|
М04
|
ТОСП в п. Известковый Амурского района
|
п. Известковый, ул. Центральная, 10А
|
Понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 13.00,
Четверг, пятница – с 9.00 до 12.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
5
|
М05
|
ТОСП в п. Санболи Амурского района
|
п. Санболи, ул. Молодежная, 1
|
Понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 13.00,
Четверг, пятница – с 9.00 до 12.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
6
|
М06
|
ТОСП в п. Эльбан Амурского района
|
п. Эльбан, ул. Школьная, 12
|
Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
7
|
М07
|
ТОСП в с.Аян Аяно-Майского района
|
с. Аян,
ул. Советская, 8
|
Понедельник-пятница- с 9.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
(с 06.02.2018), оператор работает на условиях неполного рабочего времени на период отпуска по уходу за ребенком
|
8
|
М08
|
ТОСП в с. Нелькан Аяно-Майского района
|
с. Нелькан, ул. Советская, 9А
|
Понедельник-четверг- с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
9
|
М09
|
Филиал МФЦ в Бикинском районе
|
г. Бикин ул. Пер. Советский, 3
|
Понедельник - с 10.00 до 19.00,
Вторник - пятница – с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
10
|
М10
|
ТОСП в с. Лермонтовка Бикинского района
|
с. Лермонтовка,
ул. Школьная, 20
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
11
|
М11
|
Филиал МФЦ в Ванинском районе
|
п. Ванино,
ул. 7-я Линия, 5
|
Понедельник - с 10.00 до 19.00,
Вторник - пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
12
|
М12
|
ТОСП в п. Высокогорный Ванинского района
|
п. Высокогорный,
ул. Мира, 4
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
13
|
М13
|
ТОСП в п. Октябрьский Ванинского района
|
п. Октябрьский,
ул. Новодорожная, 12
|
Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
Пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
14
|
М14
|
ТОСП в п. Монгохто Ванинского района
|
п. Монгохто,
ул. Октябрьская, 5
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
15
|
М15
|
ТОСП в п. Токи Ванинского района
|
п. Токи,
ул. Железнодорожная, 2
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
16
|
М16
|
Филиал МФЦ в Верхнебуреинском районе
|
п. Чегдомын,
ул. Центральная, 49
|
Понедельник - с 10.00 до 19.00,
Вторник - пятница с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
17
|
М17
|
ТОСП в п. Новый Ургал Верхнебуреинского района
|
п. Новый Ургал,
ул. Артема, 6
|
Понедельник-четверг-с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
18
|
М18
|
ТОСП в п. Тырма Верхнебуреинского района
|
п. Тырма,
ул. Октябрьская, 17
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
19
|
М19
|
Филиал МФЦ в Вяземском районе
|
г. Вяземский,
ул. Ленина, 4
|
Понедельник - с 09.00 до 18.00,
Вторник - пятница с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
20
|
М20
|
ТОСП в п. Дормидонтовка Вяземского района
|
п. Дормидонтовка,
ул. Заводская, 9
|
Вторник, четверг – с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00,
Пятница – с 08.00 до 12.00
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
21
|
М21
|
Филиал МФЦ в районе им. Лазо
|
п. Переяславка,
ул. Кооперативная, 8
|
Понедельник - с 10.00 до 19.00,
Вторник - пятница – с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
22
|
М22
|
ТОСП в с. Бичевая района им. Лазо
|
с. Бичевая,
ул. Школьная, 51А
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной
|
23
|
М23
|
ТОСП в с. Георгиевка района им. Лазо
|
с. Георгиевка,
ул. Центральная, 5А
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
24
|
М24
|
ТОСП в с. Мухен района им. Лазо
|
п. Мухен,
ул. Молодежная, 7
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
25
|
М25
|
ТОСП в с. Кондратьевка района им. Лазо
|
с. Кондратьевка,
ул. Центральная, 41
|
Вторник, четверг – с 08.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 08.00 до 12.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
26
|
М26
|
ТОСП в с. Марусино района им.Лазо
|
с. Марусино,
пер. Школьный, 4
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
27
|
М27
|
ТОСП в с. Полетное района им. Лазо
|
с. Полетное,
ул. Колхозная, 28
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
28
|
М28
|
ТОСП в п. Сита района им. Лазо
|
п. Сита,
ул. Советская, 20
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
29
|
М29
|
ТОСП в п. Хор района им. Лазо
|
п. Хор,
ул.Ленина, 25
|
Понедельник -пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной
|
30
|
М31
|
ТОСП в с. им. Полины Осипенко района им. Полины Осипенко
|
с. им. Полины Осипенко,
ул. Амгуньская, 82
|
Понедельник - с 09.00 до 18.00,
Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
31
|
М32
|
ТОСП в с. Бриакан района им. Полины Осипенко
|
с. Бриакан,
ул. Черенева, 32
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 16.00
пятница с 9.00 до 15.00
обед с 12.00 до 13.00
суббота, воскресенье - выходной
|
32
|
М33
|
ТОСП в п. Херпучи района им. Полины Осипенко
|
с. Херпучи,ул. Школьная, 3
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00 (без обеда)
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
33
|
М34
|
Филиал МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре
|
г. Комсомольске-на-Амуре, пр-т Интерна-циональный, 10/2
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье - выходной
|
34
|
М35
|
Дополнительный офис МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре
|
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье - выходной
|
35
|
М36
|
ТОСП в с. Хурба Комсомольского района
|
с. Хурба,
ул. Гайдара, 9
|
Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
36
|
М37
|
ТОСП в с. Гайтер Комсомольского района
|
с. Гайтер,
ул. Октябрьская, 16
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
37
|
М40
|
ТОСП в с. Большая Картель Комсомольского района
|
с. Большая Картель,
ул. Хабаровская, 9А
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
38
|
М41
|
ТОСП в с. Новый Мир Комсомольского района
|
с. Новый Мир,
ул. Школьная, 7
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
39
|
М42
|
ТОСП в с.Пивань Комсомольского района
|
с. Пивань,
Совгаванское шоссе, 30
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
40
|
М43
|
ТОСП в п. Снежный Комсомольского района
|
п. Снежный,
ул. Торговая, 14
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
41
|
М45
|
ТОСП в п. Ягодный Комсомольского района
|
п. Ягодный,
ул. Школьная, 10
|
Понедельник-с 9.00 до 18.00,
вторник- пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
42
|
М46
|
Филиал МФЦ в Нанайском районе
|
с. Троицкое,
ул. Максима Пассара, д. 49
|
Понедельник - с 10.00 до 19.00,
Вторник - пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
43
|
М47
|
ТОСП в с. Дубовый Мыс Нанайского района
|
с. Дубовый Мыс,
ул. Юбилейная, 16
|
Понедельник - среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
44
|
М48
|
ТОСП в с. Лидога Нанайского района
|
с. Лидога,
ул. Им. Пассар А.П, 14А
|
Понедельник - среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
45
|
М49
|
ТОСП в с. Найхин Нанайского района
|
с. Найхин,
ул. М. Пассара, 26В
|
Понедельник – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00,
Вторник - Пятница – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
46
|
М50
|
ТОСП в п. Джонка Нанайского района
|
п. Джонка,
ул. Комсомольская, 48-6
|
Понедельник - среда - 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
47
|
М51
|
ТОСП в с. Маяк Нанайского района
|
с. Маяк,
ул. Центральная, 7Б
|
Понедельник - среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
48
|
М52
|
Филиал МФЦ в Николаевском районе
|
г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, 24А
|
Понедельник - с 10.00 до 19.00,
Вторник - пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
49
|
М53
|
ТОСП в п. Лазарев Николаевского района
|
п. Лазарев,
ул. Мира, 2
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
50
|
М54
|
ТОСП в п. Многовершинный Николаевского района
|
п. Многовершинный, ул. Черкашина, 1А
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
51
|
М55
|
ТОСП в с. Красное Николаевского района
|
с. Красное,
ул. Хохлова, 2А
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
52
|
М57
|
Филиал МФЦ в Охотском районе
|
п. Охотск,
ул. Карпинского, 19
|
Понедельник - с 09.00 до 18.00,
Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
53
|
М58
|
Филиал МФЦ в Советско-Гаванском районе
|
г. Советская Гавань,
ул. Калинина, 5
|
Понедельник - пятница – с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
54
|
М59
|
ТОСП в п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района
|
п. Заветы Ильича, Приморский бульвар, 11А
|
Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
55
|
М60
|
ТОСП в п. Лососина Советско-Гаванского района
|
п. Лососина,
ул. Ростовская, 25
|
Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
56
|
М61
|
ТОСП в п. Майский Советско-Гаванского района
|
п. Майский,
ул. Электриков, 13
|
Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
57
|
М62
|
Филиал МФЦ в Солнечном районе
|
п. Солнечный,
ул. Ленина, д. 23
|
Понедельник - с 09.00 до 18.00,
Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
58
|
М63
|
ТОСП в п. Березовый Солнечного района
|
п. Березовый,
ул. Пионерская, 14
|
Понедельник - с 09.00 до 18.00,
Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00 (без обеда)
Суббота, воскресенье – выходной
|
59
|
М65
|
ТОСП в п. Дуки Солнечного района
|
п. Дуки,
ул. Александра Никифорова, 10
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 16.00
пятница с 9.00 до 15.00
обед с 12.00 до 13.00
суббота, воскресенье - выходной
|
60
|
М66
|
ТОСП в п. Горин Солнечного района
|
п. Горин,
ул. Советская, 1
|
Понедельник - с 09.00 до 18.00,
Вторник - пятница – с 09.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
61
|
М67
|
ТОСП в с. Эворон Солнечного района
|
с. Эворон,
ул. Вокзальная, 17
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00 (без обеда)
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
62
|
М68
|
ТОСП в п. Хурмули Солнечного района
|
п. Хурмули,
ул. Клубная, 4
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 16.00
пятница с 9.00 до 15.00
обед с 12.00 до 13.00
суббота, воскресенье - выходной
|
63
|
М69
|
ТОСП в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района
|
с. Чумикан,
ул. Таранца, 18
|
Понедельник-четверг- с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
64
|
М70
|
Филиал МФЦ в Ульчском районе
|
с. Богородское,
ул. Партизанская, 14
|
Понедельник - с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница –с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье - выходной
|
65
|
М71
|
ТОСП в п. Де-Кастри Ульчского района
|
п. Де-Кастри,
ул. Краснофлотская, 6
|
Понедельник - пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходной
|
66
|
М72
|
ТОСП в с. Мариинское Ульчского района
|
с. Мариинское,
ул. Колхозная, 15
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
67
|
М73
|
ТОСП в п. Циммермановка Ульчского района
|
п. Циммермановка,
ул. Профсоюзная, 23
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
68
|
М74
|
ТОСП в с. Булава Ульчского района
|
с. Булава, ул. Набережная, 3
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
69
|
М75
|
ТОСП в с. Сусанино Ульчского района
|
с. Сусанино,
ул. Центральная, 80
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
70
|
М77
|
Филиал МФЦ № 1 в г. Хабаровске
|
г. Хабаровск,
ул. Серышева, 31Б
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье - выходной
|
71
|
М79
|
Филиал МФЦ № 2 в г. Хабаровске
|
г. Хабаровск,
ул. Суворова, 25А
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье - выходной
|
72
|
М80
|
Филиал МФЦ № 3в г. Хабаровске
|
г. Хабаровск,
ул. Уборевича, 76
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье - выходной
|
73
|
М81
|
Дополнительный офис филиала МФЦ № 3 в г. Хабаровске
|
г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 171 А
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье - выходной
|
74
|
М82
|
ТОСП в с. Анастасьевка Хабаровского района
|
с. Анастасьевка,
ул. Бойко-Павлова, 28
|
Вторник, четверг - 9.00 до 17.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
обед с 13.00 до 14.00
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
(с 28.02.2017), оператор работает как внешний совместитель на 0,5 ставки
|
75
|
М83
|
ТОСП в с. Восточное Хабаровского района
|
с. Восточное,
ул. Центральная, 7
|
Вторник, четверг – с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00,
Пятница – с 8.00 до 12.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
76
|
М84
|
ТОСП в с. Галкино Хабаровского района
|
с. Галкино,
ул. Мира, 15А
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
77
|
М85
|
ТОСП в с. Елабуга Хабаровского района
|
с. Елабуга,
ул. Новая, 1
|
Понедельник - среда – с 13.00 до 17.00,
Четверг, пятница – с 13.00 до 16.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
78
|
М86
|
ТОСП в с. Сергеевка Хабаровского района
|
с. Сергеевка,
ул. Центральная, 23
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
79
|
М87
|
ТОСП в с. Князе-Волконское Хабаровского района
|
с. Князе-Волконское, ул. Никитенко, 7
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 17.15,
Пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
80
|
М88
|
ТОСП в с.Краснореченское Хабаровского района
|
с. Краснореченское,
ул. Новая, 1
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
81
|
М89
|
ТОСП в п. Корфовский Хабаровского района
|
п. Корфовский,
ул. Таежная, 2А
|
Понедельник -пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной
|
82
|
М90
|
ТОСП в с. Кукан Хабаровского района
|
с. Кукан,
ул. Советская, 9
|
Понедельник - среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
83
|
М91
|
ТОСП в с. Мирное Хабаровского района
|
с. Мирное,
ул. Рабочая, 5
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
84
|
М92
|
ТОСП в с. Мичуринское Хабаровского района
|
с. Мичуринское,
ул. Центральная, 14А
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница - с 09:00 до 17:00 (без перерыва на обед),
Суббота, воскресенье - выходной.
В настоящее время трудоустраивается второй работник, режим работы ТОСП изменится.
|
85
|
М93
|
ТОСП в с. Осиновая Речка Хабаровского района
|
с. Осиновая Речка, ул.40 лет Победы, 1
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
86
|
М94
|
ТОСП в с. Ракитное Хабаровского района
|
с. Ракитное,
ул. Центральная, 36
|
Понедельник - четверг – с 9.00 до 17.15,
Пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
87
|
М95
|
ТОСП в с. Бычиха Хабаровского района
|
с. Бычиха,
ул. Новая, 12
|
Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00,
Вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье - выходной
(с 03.05.2018), основного сотрудника нет, работает внутренний совместиель
|
88
|
М96
|
ТОСП в с. Ильинка Хабаровского района
|
с. Ильинка,
ул. Совхозная, 20
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
89
|
М97
|
ТОСП в с. Некрасовка Хабаровского района
|
с. Некрасовка,
ул. Ленина, 1
|
Понедельник -четверг – с 9.00 до 17.15,
Пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
90
|
М98
|
ТОСП в с. Дружба Хабаровского района
|
с. Дружба,
ул. Садовая, 5А
|
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходной
|
91
|
М99
|
ТОСП в с. Тополево филиала МФЦ № 1 г. Хабаровска
|
с. Тополево,
ул. Школьная, 4а
|
Понедельник-четверг-с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
|
Сведения об адресах помещений, в которых территориальными избирательными комиссиями будут приниматься заявления избирателей, находящихся в день голосования на выборах Губернатора Хабаровского края вне места своего жительства, о включении в список избирателей по месту нахождения
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование ИК
|
Адрес пункта приема заявлений
|
Наименование помещения
|
1
|
ТИК Амурского района
|
Хабаровский край, Амурский район, город Амурск, проспект Мира, 11 каб.22
|
Здание администрации района
|
2
|
ТИК Аяно-Майского района
|
Хабаровский край, Аяно-Майский муниципальный район, село Аян, улица Советская, 8
|
Здание администрации района
|
3
|
ТИК Бикинского района
|
Хабаровский край, Бикинский район, город Бикин, переулок Советский, 2
|
Здание администрации района
|
4
|
ТИК Ванинского района
|
Хабаровский край, Ванинский район, "Рабочий поселок Ванино", Мира площадь, 1
|
Здание администрации района
|
5
|
ТИК Верхнебуреинского района
|
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, поселок Чегдомын, улица Центральная, 49
|
Здание администрации района
|
6
|
ТИК Вяземского района
|
Хабаровский край, Вяземский район, город Вяземский, улица Коммунистическая, 8
|
Здание администрации района
|
7
|
ТИК г.Комсомольска-на-Амуре
|
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 13
|
Здание администрации района
|
8
|
ТИК Комсомольского района
|
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Краснофлотская, 32б
|
Здание администрации района
|
9
|
ТИК Нанайского района
|
Хабаровский край, Нанайский район, село Троицкое, улица Калинина, 102
|
Здание администрации района
|
10
|
ТИК Николаевского района
|
Хабаровский край, Николаевский район, город Николаевск-на-Амуре, улица Советская, 73
|
Здание администрации района
|
11
|
ТИК Охотского района
|
Хабаровский край, Охотский район, рабочий поселок Охотск, улица Ленина, 16
|
Здание администрации района
|
12
|
ТИК района имени Лазо
|
Хабаровский край, район имени Лазо, рабочий посёлок Переяславка, улица Октябрьская, 35
|
Здание администрации района
|
13
|
ТИК района имени Полины Осипенко
|
Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село имени Полины Осипенко, улица Амгуньская, 89
|
Здание отдела образования (РАЙОНО)
|
14
|
ТИК Советско-Гаванского района
|
Хабаровский край, Советско-Гаванский район, город Советская Гавань, Ленина, 3
|
Здание администрации района
|
15
|
ТИК Солнечного района
|
Хабаровский край, Солнечный район, рабочий поселок Солнечный, улица Ленина, 23
|
Здание администрации района
|
16
|
ТИК Тугуро-Чумиканского района
|
Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан, переулок Советский, 3
|
Здание администрации района
|
17
|
ТИК Ульчского района
|
Хабаровский край Ульчский район село Богородское, улица 30 лет Победы, 56
|
Здание типографии газеты "Амурский Маяк"
|
18
|
ТИК Хабаровского района
|
Хабаровский край, город Хабаровск, улица Волочаевская, 6
|
Здание администрации района
|
19
|
ТИК Железнодорожного района г.Хабаровска
|
Хабаровский край, город Хабаровск, Железнодорожный район, улица Жуковского, 4
|
Здание Дома культуры
|
20
|
ТИК Железнодорожного района г.Хабаровска
|
Хабаровский край, город Хабаровск, Железнодорожный район, переулок Ленинградский, 13а
|
Здание комитета администрации г. Хабаровска по управлению Железнодорожным районом
|
21
|
ТИК Индустриального района г.Хабаровска
|
Хабаровский край, город Хабаровск, Индустриальный район, улица Магаданская, 11 А
|
Здание корпуса №1 школы № 83
|
22
|
ТИК Индустриального района г.Хабаровска
|
Хабаровский край, город Хабаровск, Индустриальный район, Краснореченская, 87
|
Здание комитета администрации г.Хабаровска по управлению Индустриальным районом
|
23
|
ТИК Кировского района г.Хабаровска
|
город Хабаровск, Кировский район, улица Орджоникидзе, 3
|
Здание комитета администрации г.Хабаровска по управлению Кировским районом
|
24
|
ТИК Краснофлотского района г.Хабаровска
|
Хабаровский край, город Хабаровск, Краснофлотский район, улица Руднева, 43
|
Здание комитета администрации г.Хабаровска по управлению Краснофлотским районом
|
25
|
ТИК Центрального района г.Хабаровска
|
Хабаровский край, город Хабаровск, Центральный район, Фрунзе, 60
|
Здание комитета администрации г.Хабаровска по управлению Центральным районом
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