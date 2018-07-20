В Хабаровском крае дагестанцы обещали достойно отдать долг Родине

Представитель Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулах Исаев встретился с военнослужащими срочной службы, призванных в ВВО республиканским Военным комиссариатом Дагестана.

Постпред о рассказал новобранцам о деятельности представительства и обозначил приоритетные жизненные ориентиры в столь динамично развивающимся мире.

Исторически, напутствие на воинскую службу было особой церемонией, которая символизировала значимость ратного труда, любви к Родине, олицетворяла незримую связь и преемственность между разными поколениями защитников Отечества.

«Сегодня Министерством обороны большое внимание уделяется боевой подготовке, а также активно принимаются меры по гуманизации воинского уклада, всей системы военно-служебных отношений. Дома от вас ждут только положительных новостей, надеются на вас, безусловно, переживают за вас, надеются на соблюдение вами лучших традиций воинских традиций, заложенных нашими предками. Также, проходя военную службу далеко от малой Родины, у вас есть возможность быть сопричастными в повышении имиджа республики, страны в целом!», - заверил Бейдулах Исаев.

Призывников призвали быть полезными для общества, не терять даром время - учиться военному делу, читать литературу и заниматься спортом.

Председатель Культурного центра в крае Надим Мирзаев, также пожелал солдатам не унывать, слушать своих руководителей и не забывать про родных и близких, которые ждут их возвращения домой.

После беседы инициаторы организовали экскурсию по городу, а также в городскую мечеть.

Новобранцы поблагодарили за внимание, обещали достойно отдать долг своей Родине и вернувшись в родную республику быть активными гражданами страны.