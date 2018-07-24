Эхо войны в шведских креветках – кто несет ответственность?

Эхо Второй мировой войны отразилось в северных креветках – шведские эксперты обнаружили в них следы боевых химических веществ.

Шведское национальное агентство сообщило, что в креветках, выловленных неподалеку от острова Мосешер в Скагерраке (пролив между Скандинавским полуостровом и Ютландией), обнаружен дифенилхлорарсин. Это чрезвычайно токсичное органическое соединение мышьяка, использовавшееся в качестве химического оружия. Конечно, содержание данного вещества в ракообразных очень низкое, но сам факт настораживает. Как оно вообще там появилось?

Дело в том, что во время Второй мировой войны шведские союзники затопили здесь 28 боевых кораблей, несших на своих бортах в том числе химоружие. И вот эти и другие боевые припасы уже более 70 лет лежат на глубине около 200 метров, где подвергаются коррозии. Кроме дифенилхлорарсина, под толщей воды хранится и горчичный газ – иприт. Вообще, в послевоенные годы в Балтийском и соседствующих морях было затоплено более 500 тысяч тонн ядовитых веществ.

Ученые утверждают, что концентрация дифенилхлорарсина в креветках настолько мала, что не несет никакой опасности для потребителей. Однако ситуация может в любой момент измениться, когда коррозия достигнет критической точки. А что касается иприта – даже несколько молекул на литр воды способны вызывать отравляющий и мутагенный эффекты. Да и о накопительном эффекте вредных веществ в отчетах специалистов почему-то умалчивается.

Кстати, помимо креветок, данные вещества ранее уже находили в местной камбале и норвежских омарах. Несмотря на все это, несколько стран активно ведут промысел в районе, а соответствующая продукция продолжает поступать на прилавки магазинов, в том числе российских.

Руководитель отдела страхования гражданской ответственности страховой компании AIG в России Юрий Маркин рассказал, кто, согласно российскому законодательству, может нести ответственность, в случае если здоровью наших сограждан будет причинен вред в результате потребления опасной для жизни продукции.

«В данном случае речь идет об ответственности товаропроизводителей. Согласно статье 1095 ГК РФ, производитель/изготовитель или продавец несут ответственность за произведенный и/или реализованный товар без вины. То есть, если производитель или продавец реализовал продукцию, опасную для жизни и здоровья третьих лиц, потребитель имеет право предъявить претензию, если его жизни и здоровью был причинен вред. Компенсировать вред будет тот хозяйствующий субъект, который реализовал данную продукцию, причем потерпевшему не нужно будет доказывать, что продавец некачественного товара не предпринял все возможные меры для предотвращения такого вреда. Впоследствии последний может предъявить требование о компенсации понесенных расходов непосредственно виновному лицу, например, рыболовному хозяйству, выловившему опасную для потребителя рыбу», – рассказал Юрий Маркин.

Исследователи планируют расширить зону поиска и продолжить изучение загрязненных мест – по факту их может быть гораздо больше. И конечно, остается открытым самый актуальный вопрос – очищение морской среды от химикатов.

Очевидно, что устранение последствий для экологической среды должно регулироваться международными договорами, распределяющими ответственность между государствами – участниками конфликта, повлекшего загрязнение среды. Действительно, все страны, принимавшие участие в конфликте и принявшие решение затопить такое количество отравы (в 1947-м данный приказ отдали ВМС союзников – СССР, США и Великобритании), должны наконец перестать обвинять друг друга в собственных политических проблемах и выпячивать свои достижения. Вместо этого пора признать общую ответственность и совместно организовать работы по подъему бомб с глубины и их уничтожению. Это гораздо полезнее для драгоценного политического имиджа руководителей, не говоря уже о природе и обществе.

Макс Фишман, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?»