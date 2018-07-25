В Хабаровске умерла Светлана Шевченко, заместитель мэра города Хабаровска

В Хабаровске на 72-м году жизни скончалась Светлана Ивановна Шевченко. 45 лет ее трудовой деятельности было связано с организацией работы социальной сферы города Хабаровска.

С.И. Шевченко родилась 3 июля 1947 года в городе Уссурийске Приморского края. Там же окончила школу и педагогический институт, затем высшую комсомольскую школу в Москве. С 1973 года ее жизнь была связана с Хабаровском. Она работала секретарем комитета комсомола профтехучилища № 4, затем в райкоме комсомола Кировского района, краевом комитете комсомола, в Железнодорожном райкоме партии. С 1984 года являлась заместителем председателя Хабаровского горисполкома, с 1996 по 2018 год работала заместителем мэра города Хабаровска по социальным вопросам.

Высокопрофессиональный специалист, грамотный управленец С.И. Шевченко была требовательна к себе и подчиненным. Её отличала нестандартность мышления в решении важных для города вопросов. Благодаря слаженной работе профессионалов социального блока, под руководством С.И. Шевченко в краевом центре повысился уровень доступности и качества образования, социальная поддержка педагогических работников. В своей работе она большое внимание уделяла развитию и укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, спорта.

Светлана Ивановна пользовалась высоким авторитетом у руководителей и сотрудников учреждений и предприятий города. Коллеги по работе ценили ее за внимание и уважение к людям, принципиальность, настойчивость в достижении целей.

За заслуги перед государством и обществом, многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм С.И. Шевченко была отмечена правительственными и ведомственными наградами, Почетными грамотами и благодарностями правительства Хабаровского края, администрации города. Ее отличала активная жизненная позиция, она была инициатором и организатором различных торжественных мероприятий, акций, которые проходили в городе. Она прожила яркую жизнь, всегда активно участвовала в жизни города, была достойным примером для молодых хабаровчан.

Светлая память о Светлане Ивановне Шевченко навсегда оста­нется в наших сердцах.

Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким покойной.

Мэр города Хабаровска.

Хабаровская городская дума.

Администрация города Хабаровска.

Церемония прощания со С.И. Шевченко состоится 27 июля 2018 года с 10.30 до 11.00 в ритуальном зале МУП «Спецкомбинат» по адресу: ул. Карла Маркса, 168.