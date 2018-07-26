Владимир Путин обсудил с Вячеславом Шпортом вопросы социально-экономического развития Хабаровского края

В Кремле состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина и Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Стороны обсудили социально-экономическое положение в регионе.

Глава края рассказал о текущей ситуации в экономике. Он подчеркнул, что благодаря поддержке главы государства крупные промышленные предприятия региона получили мощную загрузку. Стабильно работает природноресурсный комплекс.

«Мы добыли в прошлом году 23 тонны золота – это рекорд Хабаровского края, то есть там тоже всё работает. Переработка леса сегодня в пределах 46 процентов, именно переработка. В 2008 году было 14 процентов. Наращиваем. То есть система, и этот комплекс стабильно работает. Сегодня занимаемся вплотную экспортом продукции. В прошлом году экспорт вырос у нас где-то процентов на 40: 2,1 миллиарда долларов – экспорт из Хабаровского края. Доля несырьевого экспорта (и неэнергетического) – 63 процента», - сказал Вячеслав Шпорт.

Владимир Путин обратил внимание на существенный рост уровня промышленного производства в крае - на 25,5%. Губернатор подчеркнул, что на этой платформе можно реализовывать новую экономическую политику на Дальнем Востоке. Сегодня в крае созданы три территории опережающего развития («Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск-на-Амуре»), 56 резидентов. Они заявили 113 миллиардов рублей инвестиций, 9 миллиардов уже вложено, реализуются 18 проектов. Еще один элемент новой экономической политики в макрорегионе – закон о «дальневосточном гектаре». В Хабаровском крае подано 17,5 тысяч заявок. Выдано 8 тысяч регистрационных удостоверений, при этом 1700 из них – жителям других регионов.

«Мы впервые создаём новое село, оно уже практически есть, на глобусе появилось, называется село Дальневосточное. Там 97 гектарщиков на 300 человек. Проводим сейчас инфраструктуру – дорогу, электросети, то есть это будет совершенно новый населённый пункт и созданный для активных граждан. Эта тема тоже сегодня очень хорошо прижилась и работает на территории нашего края», - отметил Вячеслав Шпорт.

Отдельно в ходе встречи была затронута тема исполнения президентских Указов – как первых 2012 года, так и нового 204-го Указа.

Президент также поинтересовался, по каким направлениям нужна поддержка федерального центра. Глава региона сделал акцент на развитие здравоохранения – внедрение современных технологий и строительство новых медицинских учреждений.

«Вы с Минздравом отрабатывайте, потому что средства мы сейчас выделяем, ритмично средства идут, предусмотренные на программы развития здравоохранения. Надо вписаться во все эти программы», - поручил Владимир Путин.