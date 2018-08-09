В Хабаровском крае хотят модернизировать Май-Гатку

Аэропорт «Май-Гатка» в Советской Гавани планируется модернизировать: построить новый аэровокзальный комплекс и обеспечить приемку воздушных судов в ночное время. С такой инициативой инвесторы и резиденты свободного порта в Ванино и Советской Гавани обратились к вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрий Трутневу.

По словам работников крупных компаний, работающих на территории районов, они хотят на выходные летать в дальневосточную столицу и тем самым готовы обеспечить загрузку рейсов и работу аэропорта.

По словам главы Советско-Гаванского района Юрий Бухрякова, предложение было поддержано и после решения ряда организационных вопросов можно будет приступить к проектированию. Однако при этом необходимо предусмотреть ремонтные работы в действующем аэропорту.

«Прежде, чем начать строить новый комплекс, нам необходимо отремонтировать старое здание, обеспечить безопасность полетов, потому что быстро мы новый комплекс не построим», - сказал Юрий Бухряков.