Хабаровская дача: Посади, дед, репку

Материал, как говорили раньше, «по заявкам радиослушателей», то есть читателя, который настоятельно просит рассказать о пользе репы для нашей продуктовой корзины

Ну да, ну да – чаще, имея в виду репку, мы задумываемся о пользе чтения для детей. А кто объяснял, зачем, собственно, сказочный дед эту репу с таким трудом из земли тащил, привлекая к труду всех окрестных собак и мышей? Да он просто из доколумбовой эпохи! Про картошку не знал, а кушать хотел. И сытнее, чем пареной репой, кормить его бабке было нечем.

Не единожды репку бросало из крайности в крайность – то была она грубой пищей для рабов, то вдруг становилась деликатесом у господ, то вытеснялась в разряд устаревших овощей, докатилась даже до того, что в стране победивших рабочих и крестьян есть ее и вовсе стало неприлично. Но сегодня, когда лопухи да подорожник вошли в разряд овощей, обойти репу вниманием как-то и впрямь неловко.

Этот корнеплод из семейства капусты чрезвычайно богат на витамины и редкие микроэлементы. Например, витамина С в нем в два раза больше, чем в каком-либо другом корнеплоде, есть также В1, В2, В5, РР, медь, железо, марганец, цинк, йод... и даже такой редкий элемент, как глюкорафанин, который, говорят, обладает противораковыми свойствами. Есть и вещество с очень сильной антимикробной активностью, поэтому репу считают природным антибиотиком. Словом, пока ели дедки репку, сто лет им прожить было не предел. Так что во времена повышения пенсионного возраста репа стала прямо-таки социально значимым овощем. К тому же насыщает она так же, как картофель, но не настолько тяжеловесна для организма.

Кстати, июль – как раз время повторного сева для репы, чтоб на зиму сохранить.

Сеют ее как редиску, прямо в грунт на глубину полтора–два см. Семена у нее мелкие, чтоб не сильно заморачиваться с прореживанием, можно для начала смешать их с песком. Можно и на полоску бумаги наклеить – но это, полагаю, занятие для перфекционистов.

Грунт? Подойдет легкая слабокислая почва, удобренная древесной золой. Хорошо, если раньше там росли огурцы, морковь, картофель или помидоры. Там же, где раньше посидели капуста, редис или редька, урожай будет хуже.

Чтобы выросла репка большая-пребольшая (что в общем-то не очень хорошо, нежность у мякоти пропадет), ей потребуется много места и много кислорода, поэтому основной уход – прореживание, прополка и рыхление. Можно и подкормить пару раз минеральными удобрениями. Пока не выросла, поливают по норме 5–6 л на 1 квадратный метр, не допуская пересыхания почвы (а то вырастет репа невкусная, несладкая), как только начнут формироваться корнеплоды, норму полива уменьшают в два раза.

Враги репы – крестоцветные блошки. Их отпугивают золой и горчицей. Вот, собственно, и все хитрости.

Теперь вопрос: сколько репы нужно среднестатистической хабаровской семье из 4-х человек, чтобы обеспечить себя витаминами до следующей весны (кстати, именно в репе они сохраняются в неизменном виде)?

Современные диетологи рекомендуют съедать хотя бы по 200–300 г репы в неделю, то есть семье потребуется килограмм. От момента, как земля покроется снегом, до первой зелени – месяцев 7, порядка 30 недель. Получается, рассчитываем на 30 кг. Бывают репки и по 10 кг каждая, но мы же помним: большие – жесткие. Поэтому, наверное, стоит разобраться в сортах. Как ни странно – ведь со времен сказочного дедки никто селекцией реп не занимался – их (сортов) довольно много. Разнятся корнеплоды и по весу, и по внешнему виду, и по срокам созревания. От последних и оттолкнемся: садим в июле, репа должна успеть вырасти.

К скороспелым сортам (срок вегетации от 45 до 60 дней) относятся «белоснежка», «внучка», «гейша», «глаша», «голландская белая», «дедка», «жучка», «лира», «погремушка», «сапфир», «снегурочка», «снежный шар», «сноуболл», «тяни-толкай». К поздним (срок вегетации до 85 дней) – «орбита», «тянем-потянем».

Есть сорта салатные, у которых съедобно все – и вершки, и корешки. Это - «гейша», «сапфир», «белоснежка», «токио». Есть сорта, отличающиеся особой лежкостью – «грибовская», «луна», «петровская -1», «орбита». Есть репа для диетического и детского питания – «красная шапочка», «пурпурная», «снежный шар», маленькая, как редиска («престо»), и большая, как брюква («белая ночь»), есть белая, фиолетовая, розовая, желтая репа… Словом, выбор богат.

Как хранить богатство зимой? Вариантов два: в погребе и холодильнике. В отделении для овощей вымытая и высушенная репа сохранится месяц, в заморозке – два. Полгода репка будет храниться в погребе при температуре 0 – минус 3 градуса. Для этого ее очищают от ботвы, припудривают толченым мелом, складывают в картонный или деревянный ящик, пересыпая песком: слой песка, слой корнеплодов, слой песка. Репы не должны соприкасаться друг с другом.

Что бы из репы приготовить? Допустим, нафаршировать мясом. Из круглой желтой репы желобковым ножом вырезаем чашечку, начиняем молотой говядиной с рубленым луком, солью, перцем, добавляем отварной рис или сырое яйцо. В пароварку на 40 минут. Украшаем майонезом (сметаной) и зеленью. Другой рецепт – обжарить репу с луком в растительном масле. Если очищенную репу положить на сковороду, на дно которой налито немного воды, и поставить в духовку, то через час (при 180 градусах) получится репа печеная. Поливают ее следующей смесью: мелко нарезанный лук, зелень петрушки, сметана, соль. Можно поискать и другие рецепты. И хотя репу начали есть задолго до крещения Руси, мы-то с вами все равно пребываем в уверенности, что сказка про репку существует только в нашем фольклоре. Значит, включаем репу в меню для иностранных гостей края.

Им можно и Чехова, на чей памятник сегодня хабаровчане собирают средства, почитать. Он тоже про репку писал.

Культурный слой

Сказка про репку

(перевод с детского)

Жили-были себе дед да баба. Жили-были и породили Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы репка. Вырос Серж большой-пребольшой… Потянул дед за уши; тянет-потянет, вытянуть в люди не может. Кликнул дед бабку. Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянуть не могут. Кликнула бабка тётку-княгиню.

Тётка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть в люди не могут. Кликнула княгиня кума-генерала.

Кум за тётку, тётка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Не вытерпел дед. Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул он купца со сторублёвками.

Купец за кума, кум за тётку, тётка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянули голову-репку в люди.

И Серж стал статским советником.

Антон Павлович Чехов

Журнал «Осколки», 1883 год.

Ирина Северцева





























