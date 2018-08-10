Какие выплаты положены хабаровчанам-подтопленцам

На получение страховых выплат в случае травмы во время выполнения рабочих обязанностей могут претендовать все сотрудники предприятий, руководители которых уплачивают взносы в Хабаровском отделение Фонда социального страхования.

Все травмы, полученные в процессе выполнения трудовых обязанностей, считаются производственными. Но существуют исключения, такие как: травма случилась в обеденный перерыв, либо по дороге на работу или с работы. Травмы, полученные в командировке, также относятся к производственным и являются страховым случаем, если человек пострадал во время выполнения рабочих заданий, если же травма произошла в командировке, но в свободное время, то нет.

О каждом несчастном случае на производстве работник обязан немедленно сообщить своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

По закону работодатель обязан в течение суток сообщить о несчастном случае в соцстрах. После этого из медучреждения поступает справка о состоянии здоровья больного. В зависимости от степени тяжести травмы формируется состав комиссии по расследованию произошедшего случая.

Если врачи диагностируют легкую травму, то пострадавший получит пособие по временной нетрудоспособности. Если человек получил тяжелую травму, соцстрах оплатит все расходы за оказанную пострадавшему медицинскую помощь. Когда работник восстанавливается, он вновь приступает к своим обязанностям. Если же трудоспособность восстановить нельзя, тогда решается вопрос о дальнейших ежемесячных страховых выплатах.

Размер страховых выплат исчисляется в зависимости от установленной бюро МСЭ степени утраты профессиональной трудоспособности и составляет от 10 до 100% среднего месячного заработка. Он зависит не только от состояния здоровья, но и от места работы, характера профессии.

В случае гибели пострадавшего, его семье выплачивается 1 миллион рублей компенсации, а также предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца.