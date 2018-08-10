Хабровские край: Газово-балонная суета

Количество обращений к депутатам краевого парламента по поводу доставки 50-литровых газовых баллонов жителям многоквартирных домов значительно увеличилось

С 1 июля 2018 года услуги по обеспечению населения Хабаровского края сжиженным углеводородным газом по регулируемым ценам оказывает новая компания – ООО «Газэнергосеть Хабаровск».

Совещание по вопросу обеспечения населения газовыми баллонами состоялось в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края. Его инициатором стал вице-спикер Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев, который за последний месяц провел несколько встреч с жителями Хабаровского района.

Люди сетовали на проблемы с оплатой квитанций за доставку газовых баллонов, высказывали недовольство по поводу доставки 50-литровых баллонов в многоквартирные дома. Баллоны такого объема доставляют только до подъезда, хотя потребители и оплатили доставку газа, как указано в регулируемом тарифе, «до потребителя», то есть до квартиры. В чем же проблема: «Газэнергосеть» выполнила услугу некачественно или жители многоэтажек выбрали для заказа доставки не тот тариф?

Как пояснил участникам совещания генеральный директор ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» Сергей Веретенников, потребители в большинстве случаев оплачивают доставку в квартиру газовых баллонов объемом 50 литров. Так людям удобнее – большого баллона хватает надолго, особенно сейчас в период дачных заготовок на зиму. Засолка, маринование, стерилизация банок с огурцами-помидорами требуют немалых расходов бытового газа. Стоимость услуги по реализации сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя составляет 69,48 рубля за килограмм газа.

На сайте ООО «Газэнергосеть Хабаровск» http://www.ges-khb.ru указаны также и розничные цены на услуги компании по реализации сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя. С учетом НДС эта сумма составляет 47,34 рубля за килограмм газа. Столько же придется заплатить потребителю, если он закажет газовый баллон с места промежуточного хранения (склада). Цены действуют на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Казалось бы, проблем нет – заплати за доставку нужного объема баллона и тебе его и в квартиру занесут, и установят. Однако здесь есть одно «но».

Уже с 2012 года постановлением Правительства РФ №390 утверждены новые правила «О противопожарном режиме». Согласно документу, в жилых многоквартирных домах разрешается использовать газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) объемом не более пяти литров.

Поводом для такого решения стали участившиеся в стране случаи взрывов газа. Неутешительная статистика свидетельствует: за 2012-2015 год от взрыва бытового газа в России погибли 97 человек, травмированных же в несколько раз больше. Жители Хабаровского края помнят печальные события, произошедшие в г. Вяземский, в январе 2016 года, когда взрыв газового баллона унес жизнь 6-летнего ребенка и его отца, и совсем недавний случай в п. Октябрьский Ванинского района в июне 2018-го.

Да, реализация газовых баллонов объемом 50 литров не запрещена. Поставщики баллонов 50-литровые емкости жильцам многоэтажек развозят, заказы по-прежнему выполняют, но устанавливать их могут только в оборудованных для этих целей местах. В постановлении прописано, что такие популярные у населения 50-литровые баллоны должны устанавливаться вне жилых зданий МКД в специальных шкафах из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее пяти метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Кроме того, должны быть предупреждающие надписи или знаки «Огнеопасно. Газ».

«И если в сельской местности все необходимые условия практически повсеместно обеспечены, то в городе с этим проблемы. Поэтому, когда абонент заказывает 50-литровый баллон газа с доставкой до квартиры, ему откажут, - поясняет первый зампредседателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев. – Не положено, а вот пятилитровый баллон – пожалуйста, и доставят, и установят. Баллонов этой емкости в Хабаровском крае, по заверениям специалистов, достаточно. Нужно только людям разъяснять новые положения, информировать».

На необходимость усиления работы по информированию населения указал руководству «Газэнергосети» и министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Дарий Тюрин.

«Люди опасаются, что заказывать пятилитровые баллоны им теперь придется как минимум раз в неделю. А вдруг будут перебои или некому будет дожидаться мастера, который доставит и установит баллон на кухне, - сказал министр. – Необходимо для информационно-разъяснительной работы привлечь средства массовой информации, чаще встречаться с населением. Конечно, отказаться от прежней привычки покупать большие баллоны с газом людям будет не просто, но смогли же мы наладить сбор средств за капремонт, многие приобретают бутилированную воду. Мне кажется, и с газовыми баллонами будет также. Можно предложить, к примеру, некий график доставки: человек заплатил за несколько пятилитровых баллонов, и ему по заявке (как заканчивается предыдущий) их привозят. Для удобства населения нужно прорабатывать различные варианты».

Юрий Матвеев обозначил еще одну проблему с газовыми баллонами – сельские жители не смогли оплатить доставку газа. К вице-спикеру обратились взволнованные главы сельских поселений. Поэтому Юрий Федорович предложил пригласить на совещание представителя Сбербанка. Выяснилось, что проблема, действительно существует. «Газэнергосеть» работает всего лишь с начала июля 2018 года, договоры с банками, осуществляющими платежи от населения, в стадии заключения, потребителям заводятся лицевые счета. Представители обеих сторон заверяют, что уже в ближайшее время все вопросы будут сняты.

Кроме того, Юрий Матвеев попросил организовать учебные курсы по подключению газа населению в сельской местности. «При действующих складах работают подрядчики, которые подвозят и подключают газ населению, они должны не просто доставлять газ, но и уметь быстро и безопасно подключить газовый баллон».

Участники совещания решили вновь обсудить вопросы повестки в начале октября.

По данным ООО «Газэнергосеть Дальний Восток», в Хабаровском крае насчитывается около 15 тысяч абонентов-потребителей газовых баллонов.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.