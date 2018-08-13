Новости
В Хабаровске поставят спектакль о Геннадии Невельском
Спектакль Хабаровского краевого театра драмы «Муравьев. Граф Амурский» получит продолжение. Тему освоения русскими Дальнего Востока подхватит постановка об Геннадии Невельском.
По словам Алексея Туркалова, директора театра, это будет историческая драма в двух действиях. Премьера состоится 20 октября, в день 80-летия Хабаровского края.
Напомним, что театр получил грант Министерства культуры РФ в размере 9,3 млн рублей на создание второй части театрального проекта.
Кстати, в Хабаровском крае идет сбор денег на памятник Невельского. К 205-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, исследователя Дальнего Востока Геннадия Ивановича Невельского на набережной Амура в Хабаровске появится памятник адмиралу. На его создание и установку потребуется собрать 25 миллионов рублей пожертвований.
Уже определено точное место установки бронзовой скульптуры - справа от старой лестницы, на месте бывшего здания Дальневосточной студии кинохроники.
Автор памятника - Александр Рукавишников,народный художник РФ, заслуженный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств, профессор, автор памятников Александру II, Дмитрию Донскому, Владимиру Высоцкому, Юрию Никулину и другим.
В Хабаровске памятник, а точнее, парковая скульптура Геннадию Невельскому до 1996 года стояла за Дальневосточным художественным музеем. Монумент, отлитый из бетона хабаровским скульптором Леонидом Бобровниковым, был установлен в 1951 году, но в 90-е его разрушили вандалы.
Геннадий Невельской первым доказал судоходность Амурского лимана и установил, что Сахалин является островом. «Ряд предшествовавших Невельскому экспедиций, посетивших берега Приамурья, достигли славы, но ни одна из них не принесла Отечеству той пользы, какую принёс Невельской», - писал о нем граф Муравьёв-Амурский.
В шестнадцатом томе «Военной энциклопедии», изданной в Санкт-Петербурге в 1914 году, о Невельском написано: «Адмирал, исследователь реки Амур, присоединивший Приамурский край к России».
Во второй половине 90-х скульптор Эдуард Маловинский взялся восстанавливать разрушенную скульптуру, предлагая увеличить ее в два раза. Собранных средств тогда хватило только на оплату модели. Потом над эскизами трудились мастера из Москвы. Получилось слишком пафосно и дорого, но не сложилось.
Расчетный счет для перечисления средств:
Наименование получателя: ВООПИиК
ИНН/КПП 2721023079/272101001
Р/счет - 40703810008010000009
Региобанк - филиал ПАО Банка «ФК Открытие»
г. Хабаровск
К/счет – 30101810508130000997
БИК 040813997
Целевое назначение: на сооружение памятника
Г.И.Невельскому
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 628
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 100
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 170
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 031
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136