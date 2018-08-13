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В Хабаровском крае будут разводить индеек и угрей
Сразу два крупных проекта в области сельского хозяйства реализуются в районе имени Лазо. Это строительство птицефабрики, где будут выращивать индеек, и рыборазводный завод по воспроизводству угрей.
Птицефабрику возводят инвесторы из Москвы и Хабаровска в рамках ТОР «Хабаровск». Она будет состоять из восьми площадок на территории района.
«Площадка производственная располагается, то есть непосредственно завод, в поселке Хор, в районе старого «Биохима» - там площадку подобрали под завод. Две площадки-инкубатора - на межселенных территориях: одна на Медовой сопке, там у нас хорошие места для их работы, и одна площадка в Переяславке. Это административное здание и плюс инкубатор», - рассказал глава района им. Лазо Владимир Сорокин.
В настоящее время проект строительства птицефабрики прошел госэкспертизу, инвестор готов приступать к строительству.
Завод по воспроизводству угря уже начали строить. Площадку выбрали в районе Поклонного креста, что по дороге к селу Бичевая, где оборудуют 30 бассейнов. Планируемый срок запуска производства – весна 2019 года.
«Они уже начали работать, сейчас нулевые работы произвели. Я надеюсь, что к началу сентября уже можно будет кое-что показать. Я выезжал непосредственно на площадку, смотрел. Помогаю, если это необходимо. На сегодняшний день наши три производства, три предприятия работают в реализации этого проекта - это уже здорово. Это наши люди, это наша заработная плата, соответственно, все вытекающие последствия», - рассказал глава района им. Лазо Владимир Сорокин.
С реализацией данных проектов в районе планируют частично решить проблему безработицы.
«Порядка 320 человек будут устроены и плюс сопутствующие специальности. Я имею ввиду водителей, охрану, логистику и другие производства - порядка 500 человек. Это здорово для нас. У нас крупное производство, например, это молочный завод в Переяславке, там работают порядка 530 человек. Если говорит по хорской «Буренке», то на сегодняшний день там работают около 380 человек. А здесь будет 500 с лишним – это здорово, мы закроем все вопросы в части трудоустройства», - рассказал глава района им. Лазо Владимир Сорокин.
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