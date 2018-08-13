Хабаровск станет масштабно добрым

В Хабаровске 15 сентября состоится самое ожидаемое благотворительное событие 2018 года - Благотворительный фестиваль "Добрый Хабаровск"!

Прошлой осенью гостями фестиваля стали более 17 000 человек, а натуральных пожертвований и денежных средств было собрано более, чем на 600 тысяч рублей!

Традиционно на набережной соберутся самые активные НКО и самые неравнодушные жители города и края.

В этот году фестиваль станет по-настоящему краевым мы ждем коллег из Хабаровского и Амурского районов, района имени Лазо и города Комсомольска-на-Амуре!

- Приглашаем Вас стать важной частью фестиваля. В этом году мы принимаем заявки только до 28 августа ни одного дополнительного дня не будет - обратите на это, пожалуйста, внимание! Заявки принимаются на почту dobryy.khabarovsk@mail.ru, - рассказали организаторы.