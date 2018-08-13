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Хабаровск станцует танго на Набережной
Хабаровчане 18 августа присоединятся в общероссийскому танго - флэшмобу. Тангеросов города организаторы 18 августа в 19.00 ждут на самом российском, самом массовом, самом танговском мероприятии!
Собственно, этот аргентинский танец давно адоптирован под хореографические нужды советского человека.
В то время, когда официально секса не было, пожалуй, этот танец единственный был намеком на то, что, помимо строительства светлого будущего, между мужчиной и женщиной возможны были и другие взаимоотношения, и , порой , довольно приятные.
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