Хабаровск станцует танго на Набережной

Хабаровчане 18 августа присоединятся в общероссийскому танго - флэшмобу. Тангеросов города организаторы 18 августа в 19.00 ждут на самом российском, самом массовом, самом танговском мероприятии!

Собственно, этот аргентинский танец давно адоптирован под хореографические нужды советского человека.

В то время, когда официально секса не было, пожалуй, этот танец единственный был намеком на то, что, помимо строительства светлого будущего, между мужчиной и женщиной возможны были и другие взаимоотношения, и , порой , довольно приятные.