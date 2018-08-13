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В Хабаровском крае обсудят обеспечение правопорядка и общественной безопасности
Краевая конференция «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории Хабаровского края: проблемы и решения» пройдет 24 августа в Хабаровске. В ее работе примут участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители Правительства и Законодательной Думы Хабаровского края, органов местного самоуправления, правоохранительных органов края, контрольно-надзорных органов, прокуратуры края, ветеранских, общественных организаций региона.
В ходе конференции будут организованы три секции, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с участием общественных формирований в охране общественного порядка, противодействием распространению наркомании и незаконному обрату наркотиков, профилактикой правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Начало мероприятия в 10.00 в Доме официальных приемов Правительства края по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 3.
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