В Хабаровском крае обсудят обеспечение правопорядка и общественной безопасности

Краевая конференция «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории Хабаровского края: проблемы и решения» пройдет 24 августа в Хабаровске. В ее работе примут участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители Правительства и Законодательной Думы Хабаровского края, органов местного самоуправления, правоохранительных органов края, контрольно-надзорных органов, прокуратуры края, ветеранских, общественных организаций региона.

В ходе конференции будут организованы три секции, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с участием общественных формирований в охране общественного порядка, противодействием распространению наркомании и незаконному обрату наркотиков, профилактикой правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Начало мероприятия в 10.00 в Доме официальных приемов Правительства края по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 3.