Хабаровский край завоевал 11 медалей на WorldSkills Russia-2018

Победители и призёры команды Хабаровского края на Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2018 в Сахалинской области

Из 23 компетенций 12 медалей:

I место - 2

Производственная сборка изделий авиационной техники

Хлебопечение

II место - 3

Медицинский и социальный уход

Спасательные работы

Ландшафтный дизайн (WSR Juniors)

III место - 3

Инженерный дизайн CAD

Эксплуатация сельскохозяйственных машин

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (WSR Juniors)

Medallion for Excellence - 4

Фотография

Поварское дело

Фрезерные работы на станках с ЧПУ

Обслуживание тяжёлой техники

По сравнению с Финалом 2017 года (г. Краснодар) у сборной края на одну медаль больше из меньшего числа компетенций (из 27 компетенций 11 медалей в 2017).