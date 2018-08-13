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Хабаровский край завоевал 11 медалей на WorldSkills Russia-2018
Победители и призёры команды Хабаровского края на Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2018 в Сахалинской области
Из 23 компетенций 12 медалей:
I место - 2
- Производственная сборка изделий авиационной техники
- Хлебопечение
II место - 3
- Медицинский и социальный уход
- Спасательные работы
- Ландшафтный дизайн (WSR Juniors)
III место - 3
- Инженерный дизайн CAD
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (WSR Juniors)
Medallion for Excellence - 4
- Фотография
- Поварское дело
- Фрезерные работы на станках с ЧПУ
- Обслуживание тяжёлой техники
По сравнению с Финалом 2017 года (г. Краснодар) у сборной края на одну медаль больше из меньшего числа компетенций (из 27 компетенций 11 медалей в 2017).
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