В парламенте Хабаровского края подвели итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие

В краевом парламенте подвели итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие. Всего к народным избранникам за этот период поступило 1 362 обращения граждан, парламентариями проведено более 200 личных приемов.

Социальный состав заявителей остается неизменным: пенсионеры, служащие, рабочие, военнослужащие, предприниматели, учащиеся и студенты, безработные, осужденные.

Анализ поступивших обращений показывает, что каждое четвертое обращение касалось вопросов жилья и жилищно-коммунального хозяйства. Для жителей края актуальными являются вопросы порядка предоставления жилья и постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Волнуют граждан проблемы неудовлетворительного содержания жилищного фонда и некачественного предоставления коммунальных услуг, благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог, освещения улиц. При рассмотрении обращений, решения принимаются во взаимодействии с государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Хабаровского края, исходя из каждой конкретной ситуации.

Так, жители села Лончаково Бикинского района пытались добиться, чтобы в месте, где сельская дорога соединяется с федеральной трассой, поставили автобусные остановки с навесами, где можно было укрыться от солнца или дождя. К решению проблемы подключилась депутат Татьяна Новак, остановки поставили.

На приеме депутата Сергея Сокуренко пенсионеры обратились с просьбой разъяснить им порядок возмещения денежных средств за капитальный ремонт. По законодательству лица, достигшие 80 лет, имеют право на стопроцентную компенсацию денежных средств за капремонт, однако на данный момент им возместили лишь половину суммы. Депутат разъяснил, что с 1 января 2016 года пенсионерам возраста свыше 80 лет взносы на оплату капитального ремонта жилья компенсируются в размере 100 процентов, а гражданам возраста от 70 лет – в размере 50 процентов. Льгота распространяется на собственников жилья – одиноко проживающих неработающих пенсионеров или пенсионеров, проживающих в составе семьи из неработающих граждан пожилого возраста.

В обращениях граждан содержались просьбы прокомментировать отдельные пункты жилищного, пенсионного, земельного и трудового законодательства. Обращаются и по вопросам пенсионного обеспечения, порядка предоставления мер социальной поддержки, создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, по предоставлению санаторно-курортного лечения. Среди обращений, по которым удалось добиться результатов, жалоба пенсионерки из города Амурска на то, что в течение нескольких лет ей не удавалось получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение.

«Согласно краевому законодательству, неработающие граждане пожилого возраста, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении, обеспечиваются путевками в строгом соответствии с профилем и периодом лечения, рекомендованными медицинскими организациями, согласно очередности не чаще одного раза в два года», - разъяснила депутат краевого парламента Ирина Штепа. По обращению была проведена работа и пенсионерке предложили путевку в санаторий «Изумрудный» Приморского края.

В целом, обращения по социальным вопроса стоят на втором месте по количеству заявлений в Думу.

Вопросы государства, общества, политики и совершенствования действующего законодательства составляют 12 процентов от общего числа. Депутатам поступали обращения от предпринимателей края с просьбами разъяснить положения федерального законодательства, а также помочь избежать банкротства. Так, при содействии депутатов Юрия Матвеева и Наталии Пудовкиной удалось уладить проблемный вопрос взаимодействия предприятия малого бизнеса с одной из госкорпораций. Кроме того, инцидент стал поводом проведения «круглого стола» по совершенствованию законодательства в сфере государственных закупок.

Разбирались депутаты и в проблемах обманутых жителей края, которые вложили свои средства в векселя московской компании ООО «ФТК» через «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Была проделана большая работа, подготовлены рекомендации с предложениями по дальнейшим действиям обманутых векселедержателей.

От респондентов поступали предложения о внесении изменений в жилищное законодательство в части установлении ответственности за перепланировку жилого помещения и несоблюдение собственником жилья норм звукоизоляции при перепланировке жилого помещения, в Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

В своих обращениях к депутатам Думы избиратели поднимали вопросы работы органов местного самоуправления, деятельности органов внутренних дел, суда и прокуратуры, вопросы агропромышленного комплекса, торговли, экологии, труда и заработной платы, финансовые вопросы.

Так, от жителей Комсомольска-на-Амуре пришло письмо-благодарность депутату Вадиму Воеводину за оказанную помощь при решении вопросов погашения задолженности по заработной плате сокращенным работникам МУП «ПАТП-1». При содействии депутата Вячеслава Фургала была погашена задолженность по зарплате рыбакам, отработавшим во время путины на одном из рыбопромышленных предприятий. По словам парламентария, зачастую люди верят на слово потенциальному работодателю и не подписывают никаких документов, а на деле потом остаются без оплаты труда. По закону при приеме на работу в обязательном порядке должно быть заключено временное трудовое соглашение, где прописаны обязательства обеих сторон.

Шесть процентов обратившихся в краевой парламент поднимали вопросы здравоохранения. В основном это проблемы лекарственного обеспечения и качества медицинского обслуживания.

«Депутаты Законодательной Думы ведут диалог с гражданами в ходе проведения встреч и выездных личных приемов, к участию в которых приглашаются также руководители, специалисты органов местного самоуправления, муниципальных образований. Такая работа позволяет решить около 40 процентов обращений безотлагательно, граждане незамедлительно получают разъяснения по существу поставленных ими вопросов. Есть жалобы, для решения которых требуется время, и тогда нашим избирателям мы сообщаем о ходе работы и предпринимаемых нами действиях, чтобы люди понимали, о поставленной проблеме не забыли. Бывает, что для решения вопроса необходимо внести изменения в законодательство. Один из последних примеров, законы в защиту обманутых дольщиков. Но все же большая часть обращений, поступающих в Думу, возникает от отсутствия у людей необходимой информации, и им даются подробные разъяснения, куда нужно обратиться и какие действия предпринять», - отметил председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.