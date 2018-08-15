За обращением Губернатора к жителям Хабаровского края можно наблюдать в режиме онлайн

Сегодня состоится встреча Губернатора Вячеслава Шпорта с представителями общественности и обращение к жителям региона «Хабаровский край – образ будущего». Прямая трансляция мероприятия начнется в 17.00 на официальном сайте Правительства Хабаровского края www.khabkrai.ru.

В своем выступлении Губернатор подведет итоги исполнения «майских» указов Президента России и обозначит перспективные направления развития Хабаровского края в соответствии с новым указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года.