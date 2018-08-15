Владимир Путин утвердил поручения по развитию Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 18 июля 2018 года.

Поручения касаются различных направлений развития Дальнего Востока: улучшения демографической ситуации, финансирования объектов в рамках госпрограмм, стимулирования притока населения.

Так, на дальневосточные регионы должно приходиться не менее 5,5 процентов расходов инвестиционного характера в государственных программах. Такое финансирование Дальний Восток может получить в том случае, если отраслевые федеральные ведомства подтвердят целесообразность создания новых объектов с учётом их планируемой загрузки, наличия проектно-сметной документации. Также дальневосточные регионы должны будут готовы содержать новые объекты.

Президент поручил продлить до 2028 года механизм выравнивания тарифов (цен) на электрическую энергию до среднероссийского уровня для потребителей ДФО. Также Правительству России необходимо утвердить механизм долгосрочного регулирования тарифов (цен) на электрическую энергию, природный газ и воду для новых проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.

Глава государства поручил также включить в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятия по расширению БАМа и Транссиба.

Владимир Путин поручил подготовить предложения по стимулированию притока населения на Дальний Восток. В частности, будет увеличена финансовая помощь работодателям, участвующим в программах повышения трудовой мобильности. Кроме того, участники программы добровольного переселения соотечественников, в случае их переезда на Дальний Восток, смогут рассчитывать на более высокие подъемные.

Специальные меры нужно проработать и по поддержке рождаемости в дальневосточных регионах. Речь идет о повышении размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделении средств семьям при рождении второго ребенка, применении пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми.