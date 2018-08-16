В Хабаровском крае укрепили шантарский кордон

В Хабаровском крае заместители директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Пакин и Анатолий Лапка возвратились из национального парка «Шантарские острова».

Неделя пребывания на Шантарах была очень насыщенной. Внепланово была проведена инвентаризация имущества, которого скопилось за 3 года немало как в бухте Панкова, где расположен кордон нацпарка, так и в бухте Якшина, где метеорологи выделили в своем хозяйстве место для хранения заповедного скарба.

За прошедший год медведями и ветрами были сильно повреждены аншлаги, пришлось их восстанавливать. Кроме этого, десант помог госинспекторам нацпарка достроить кухню, собрать мебель в домиках и обустроить мелкие, но немаловажные элементы инфраструктуры кордона. В бухте Якшина состоялась встреча с участниками первых двух экспедиций «Заповедного Приамурья», занимающихся установкой туристических стоянок и фотографированием

природных объектов нацпарка. Здесь расположена метеостанция и метеорологам требуются дрова для инфраструктуры станции в течение долгого холодного периода. Да и туристам тоже необходимо чем-то отапливаться во время стоянок. Поэтому Анатолий Лапка провел рекогносцировку лесного участка, расположенного в зоне хозяйственного использования, для организации в дальнейшем заготовки дров на законном основании. « На метеостанции сейчас работают две семейные пары, одна из Сибири, другая из Хабаровского края,- рассказывает Анатолий Лапка.- Все они люди ответственные, с пониманием относятся к запретам, существующим на особо охраняемой природной территории, а кроме того, просвещают туристов, посещающих окрестности метеостанции».

Все пять дней погода благоволила: солнце, почти штиль, что бывает редко и недолго. «Исследуя остров Б. Шантар, полюбовались на цветущее разнотравье и шиповник, среди поспевающей брусники –много медвежьих следов ,- вспоминает Алексей Пакин.- А проходя вдоль берега на катере, видели огромное количество птиц, несколько китов и, конечно, нерп. Их везде множество, как в устье протоки озера Большого, так и на всем пути между островами».