В Хабаровском театре драмы спектакль про Невельского ставит Александр Калмыков

Хабаровский краевой театр драмы выиграл грант Президента Российской Федерации в размере 9,3 млн рублей на создание спектакля "Залив счастья. Адмирал Невельской".

-Это историческая драма в 2-х действиях о выдающемся адмирале, исследователе Дальнего Востока Геннадии Ивановиче Невельском. Премьера планируется на 20 октября - день 80-летия Хабаровского края, - рассказал директор Хабаровского краевого театра драмы Алексей Туркалов.

Спектакль "Залив счастья. Адмирал Невельской" ставит московский режиссер Александр Калмыков. В основе премьеры пьеса московского драматурга Андрея Курейчика, сценарий которой был написан для постановки в юбилейный год края.

В данном проекте центральной фигурой является адмирал Г.И. Невельской и его Амурская экспедиция, в ходе которой были проведены исследования в низовьях Амура, на Сахалине и в Татарском проливе.

Историческая справка

Летом 1850 года Г.И. Невельской поднял русский флаг на основанном им посту Николаевском (впоследствии - город Николаевск-на-Амуре). В 1853 году российские флаги были подняты в заливе Императора Николая (ныне Советская Гавань) и в южной части Сахалина. Это событие имело не только уникальное географическое и военно-стратегическое значение, но и стало крупнейшей победой России на Тихоокеанском направлении в ХIХ веке.

Эта история в спектакле превращается в философские размышления о судьбах поколений, о месте человека в жизни и ответственности за близких людей. Финал и многочисленные недосказанности в ходе повествования заставляют задуматься над образом мыслей и поступками героев. Романтизм и реализм, правда и мечта – все в этой постановке сплелось в одну причудливую цепь событий.

Спектакль "Залив счастья. Адмирал Невельской" задуман в жанре мюзикла. Музыку написал специально для этой постановки композитор Дмитрий Фрига. Это мюзикл с ариями главных героев, оркестровой увертюрой, лейтмотивом и прочими вокальными номерами. Кроме того, в постановке зритель увидит самые современные спецэффекты, используемые обычно в шоу-программах.

Планируется создание трилогии об освоении Дальнего Востока и его первопроходцах. Первой частью стал спектакль "Муравьев. Граф Амурский", премьера которого состоялась в ноябре 2017 года. Он пользуется огромной популярностью не только в г. Хабаровске, но и в г. Комсомольске-на-Амуре. Второй частью будет повествование об адмирале Геннадии Ивановиче Невельском. А чем завершится трилогия, руководство театра пока сохраняет в тайне…