В Хабаровском крае построят новую школу в Гвасюгах

Хабаровском крае планируют построить новую школу на 180 учеников в национальном селе Гвасюги, совмещенную с детским садом и музеем.

Как рассказал глава района имени Лазо Владимир Сорокин, в настоящее время разрабатывается проект. Уже принято решение, что здание будет деревянным и с теплыми туалетами – это новое федеральное требование к учебным заведениям.

«Проект заканчиваем в этом месяце и, скорее всего, выходим на 2019 год. Надеемся, что 2019 год будет для нас решающий. Если мы сможем доказать свою состоятельность, то есть проект, то будем выделять свои средства из бюджета и претендовать на софинансирование, входить в федеральные программы», - рассказал глава района имени Лазо Владимир Сорокин.

Предполагается, что в новой школе в селе Гвасюги также будут обучаться дети из соседнего поселка Среднехорский.