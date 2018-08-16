Новости
В Хабаровском крае построят рыбоперерабатывающий завод в Советско-Гаванском районе
В Хабаровском крае новый рыбоперерабатывающий завод построит частный инвестор в селе Гроссевичи Советско-Гаванского района на берегу Татарского пролива. Инвестором выступает компания «Транзит». Уже введен в эксплуатацию первый цех по переработке мощностью 50 тонн мороженной рыбы в сутки.
«Цех серьезный, с японским современным оборудованием: насос поставили для перекачки рыбы, то есть рыба попадает прямо с плавсредства на разделочные столы, поэтому очень высокого качества рыба получается», - рассказал глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков.
В советские годы в районе сел Гроссевичи и Нельма работал крупный рыбокомбинат, был свой аэропорт. Сегодня в планах властей и бизнеса вернуть былую славу побережью: наладить производство рыбных консервов и другой продукции.
«Сейчас там восстанавливает это всё дело, под перерабатывающее производство установят холодильник, построят столовую и жильё для рабочих, которые будут там работать», - рассказал Юрий Бухряков.
Одна из проблем - электроснабжение производства и поселков, так как данный район имеет замкнутую энергосистему. Власти даже рассматривали вариант переброски линий электропередач из соседнего Приморья. В итоге было принято решение использовать генераторы.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 638
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 105
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 177
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 034
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136