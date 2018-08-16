Сотрудники Хабаровской таможни перекрыли канал незаконного ввоза в Россию товаров из Китая

Более полутонны незадекларированных товаров народного потребления обнаружили сотрудники Хабаровской таможни на теплоходах, прибывших в Хабаровск из г. Фуюань (КНР). Товары пытались провезти на трех теплоходах члены экипажа.

Ассортимент изъятого товара разнообразен. Это одежда, рыболовные костюмы, оборудование и технические устройства, запасные части для легковых автомобилей, запчасти для дорожно-строительной техники. Среди них же обнаружены автозапчасти, маркированные товарным знаком «NSK», являющимся объектом интеллектуальной собственности.

Товары из приграничного Фуюаня нарушители пытались ввезти в Россию, спрятав в специально оборудованных тайниках. Для этого использовались топливные баки теплоходов, пустоты технологических полостей судна в которых были установлены самодельные перегородки, затрудняющие обнаружение товаров.

Свою вину члены экипажа признали полностью. В настоящий момент проводится расследование, назначена товароведческая экспертиза, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении пяти членов экипажа к ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 16.1 и частью 1 статьи 14.10 КоАП России (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и незаконное использование чужого товарного знака).

Справка:

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или транспортных средств международной перевозки с сокрытием от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу влечет за собой наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

Незаконное использование чужого товарного знака влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Елена Попова