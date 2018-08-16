Борис Гладких: В регионе будет продолжена работа по социальным направлениям

В рамках реализации Правительством края нового «майского» указа Президента России состоялась встреча Губернатора Вячеслава Шпорта с представителями общественности и обращение к жителям региона «Хабаровский край – образ будущего». В своем выступлении он подвел итоги исполнения «майских» указов Президента России и обозначил перспективные направления развития Хабаровского края на ближайшие годы.

По мнению депутата Государственной думы РФ Бориса Гладких, обращение главы региона своевременно.

«Губернатор обозначил все основные направления, по которым будет продолжена работа в ближайшие годы. Главное – социальный аспект. В частности, стоит упомянуть об изменениях пенсионного законодательства. Мы совместно с Губернатором и Правительством края разработали ряд поправок в предлагаемый законопроект. В частности, предлагаем обратить внимание на пенсионный возраст для женщин, который необходимо изменить. Думаю, это учтут депутаты и других дальневосточных регионов. Считаю, что при принятии окончательного решения должна быть учтена специфика Дальнего Востока в целом», – отметил Борис Гладких.

Не менее важной, по его мнению, является и вопрос развития образования. «Хабаровский край в этой сфере занимает одну из лидирующих позиций среди субъектов Российской Федерации. В регионе необходимо сосредоточить усилия в развитии дошкольного, школьного образования, создании центров роста. Если каждое направление, обозначенное сегодня Губернатором, будет выполнено, край и дальше продолжит устойчивое развитие», - заключил депутат Государственной Думы РФ.

Отметим, публичное событие такого масштаба в крае прошло впервые. В нем приняли участие представители общественных советов, некоммерческих организаций, общественных объединений, бизнеса, науки, средств массовой информации, представители ветеранских и молодежных организаций.