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В Хабаровске НКО предлагают побороться за грант
Министерство природных ресурсов Хабаровского края проводит конкурс для некоммерческих организаций на получение гранта. В нем могут принять участие НКО занимающиеся охраной окружающей среды. Деньги должны быть направлены на проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в Хабаровском крае.
Максимальная сумма гранта составляет 140 тысяч рублей. Как сообщили в ведомстве, он предоставляется победителю конкурса в размере объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете для предоставления грантов в 2018 году, но не более суммы, заявленной в смете расходов на реализацию проектов.
Документы на участие в конкурсе принимаются до 3 сентября с сопроводительным письмом лично или по почте: Министерство природных ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56.
Подробную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (4212) 47-39-29, 47-39-25.
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