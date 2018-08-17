В Хабаровске для православных мирян составлен список важных дел

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии подготовил список небольших, но очень важных дел, которые можно сделать время начавшегося Успенского поста.

Сотрудники отдела напоминают верующим, что в дни Успенского поста важно не только пересмотреть свое меню и отказаться от привычных развлечений, но совершать богоугодные дела.

Стать волонтером

Помощь добровольцев всегда очень нужна в работе гуманитарного склада: всегда требуются помощники для сортировки вещей и фасовки продуктов питания. Чтобы стать волонтером необязательно посвящать этому весь день — достаточно выделить несколько часов.

Подробная информация по телефону: 206-036, Надежда Михайловна

Посетить богадельню

В богадельне помощь добровольцев бесценна. Работа там найдется всегда: ежедневно нужно стирать, гладить, мыть посуду, проводить влажную уборку. Или просто мирно посидеть и поговорить с одинокими пожилыми людьми — это тоже очень важно.

Также можно помочь богадельне средствами гигиены и бытовой химией, некоторыми медикаментами.

Подробная информация по телефону: 20-89-36, Вера Павловна

Помочь нуждающимся продуктами

Гуманитарный склад ежедневно выдает продуктовые наборы нуждающимся. Но пополняются запасы нерегулярно, поэтому постоянно нужны крупы, сахар, чай, мука, макароны, — самые простые и недорогие продукты. Не нужно стесняться принести пачку макарон — она очень нужна семье, которая даже этого не может сегодня купить. Детское питание тоже всегда востребовано. На сегодняшний день на складе дефицит консервов и растительного масла.

Ежедневно с 08:00 до 20:00 гуманитарный склад принимает продуктовую помощь по адресу: ул. Воронежская, 49 А (белое здание рядом с храмом). Оставить продукты можно на посту охраны.

Сдать вещи для нуждающихся

Различные предметы одежды также необходимы, как и продукты, — ежедневно нуждающиеся обращаются за вещами. Принимаются не только новые вещи, но и бывшие в употреблении, главное — в хорошем состоянии.

Ежедневно с 08:00 до 20:00 гуманитарный склад принимает помощь по адресу: ул. Воронежская, 49 А (белое здание рядом с храмом). Оставить одежду и обувь можно на посту охраны.

Приобрести подгузники и детские средства гигиены

Всегда очень нужны подгузники. Иногда из-за острого дефицита приходится выдавать поштучно, чтобы хватило хотя бы нескольким малышам, например, на неделю. Также нужны детское мыло, крем, масло, салфетки, ватные палочки и т.д.

Ежедневно с 08:00 до 20:00 гуманитарный склад принимает помощь по адресу: ул. Воронежская, 49 А (белое здание рядом с храмом). Оставить средства гигиены можно на посту охраны.

Принять участие в акции «Помоги собраться в школу»

Желающие могут помочь собраться в школу детям из многодетных и малообеспеченных семей. Принимается все, что может понадобиться ребенку для учебы: школьная форма, портфели, канцтовары, разные школьные принадлежности. Особая потребность в детской обуви — и школьной и спортивной.

Принимаются не только новые вещи, но и бывшие в употреблении, если они в хорошем состоянии.

Ежедневно с 08:00 до 20:00 гуманитарный склад принимает помощь по адресу: ул. Воронежская, 49 А (белое здание рядом с храмом). Оставить школьные принадлежности, одежду и обувь можно на посту охраны.

Дополнительная информация по телефону: 24-30-61, Ирина

Порадовать онкобольных детей

Каждый может принять участие в сборе игрушек для детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении Детской краевой больницы, и для маленьких постояльцев онкогостиницы.

8. Пожертвовать средства на благотворительность