В Хабаровске дельцам расскажут, как выйти на новый уровень

В Хабаровске 19 и 20 сентября в большом (красном) зале гостиницы Интурист пройдет Дальневосточная конференция по интернет-маркетингу.

Организаторами мероприятия являются интернет-агентство «Адвантика», обучающий проект «GetMarketing», при поддержке совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края, а также администрации Хабаровска.

Основная цель конференции – рассказать предпринимателям Дальнего Востока о возможности выведения бизнеса на новый уровень с помощью интернет-маркетинга.

Конференция пройдет в течение двух дней. В программе мероприятия – опыт работы лидеров российского рынка it-технологий в области интернет-маркетинга, SEO, SMM, интернет-рекламы, безопасности в интернет-пространстве.

Среди спикеров представители крупнейших компаний страны: 1С?Битрикс, Яндекс, MyTarget, Rambler, а также Дальневосточного региона: бизнес-консультант Елена Стецюк, компания «ПрофИт», PR-агентство «Plastilin», компания Мегафон, компания «Адвантика», известный хабаровский блогер – Арти Индиго. Кроме того, к участию в конференции приглашен предприниматель из Китая – Тун У (Хэйлунцзян).

Во второй день конференции участники получат практический опыт в создании и продвижении простого лэндинга. В интерактивном формате – воркшоп (workshop) бизнес-тренеры помогут участникам разобраться с KPI, созданием профиля в социальных сетях.

К участию в мероприятии приглашаются предприниматели, заинтересованные в создании и развитии бизнеса через интернет.

Подробная информация о конференции, программе, спикерах и возможность регистрации на официальном сайте http://www.internet27.ru или у организаторов тел.: 8(4212)55-01-01 доб.205, e-mail: pr@advantika.ru.