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В Хабаровске женщина повздорила с сожителем и исчезла
Жительница Хабаровска Марина Любченко в День взятия Бастилии 14 июля поругалась со своим гражданским супругом и ушла в неизвестном направлении. До сих пор ее местоположение неизвестно.
30-летняя женщина не взяла с собой ни телефона, ни документов. Родственники обзвонили подруг, написали заявление в полицию.
На Марине в момент исчезновения были синяя футболка, черные спортивные штаны и джинсовые тапочки.
Если вам известна хоть какая-то информация о местонахождении Марины Любченко, просьба сообщить данные по телефону 8(962)857-53-01.
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