В Хабаровске женщина повздорила с сожителем и исчезла

Жительница Хабаровска Марина Любченко в День взятия Бастилии 14 июля поругалась со своим гражданским супругом и ушла в неизвестном направлении. До сих пор ее местоположение неизвестно.

30-летняя женщина не взяла с собой ни телефона, ни документов. Родственники обзвонили подруг, написали заявление в полицию.

На Марине в момент исчезновения были синяя футболка, черные спортивные штаны и джинсовые тапочки.

Если вам известна хоть какая-то информация о местонахождении Марины Любченко, просьба сообщить данные по телефону 8(962)857-53-01.