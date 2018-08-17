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Хабаровск: Вот и лету почти крындык
Как-то незаметно истекает лето в Хабаровске , как мелкий амурский песок сквозь пальцы просачивается. Яркое лето в дальневосточной столице, но быстротечное, как молодость. Вот и ночи стали прохладными, вот и осенью потянуло. Не за горами полугодие самого сложного для городских служб полугодия. Ну а пока – радость – нет этой мерзкой ледяной субстанции, как уверял некто из хабаровских чиновников по фамилии Гроо, «имеет свойство таИть»
Погода в предстоящие выходные на большей части Хабаровского края будет по-летнему тёплой.
При юго-западном ветре силой 7-12 м/с ожидается по ночам +10...+16°C на юге края, +8...+13°C - на севере региона. Днём в южных и центральных районах воздух прогреется до +20...+27°C, на побережье и в северных районах +17...+22°C. Осадков не будет, разве что в воскресенье ближе к концу дня возможны местами дожди с грозами.
Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжит своё падение на 30-40 см в сутки. В настоящее время он составляет 3,95 метра. Температура воды +20 градусов, что должно порадовать любителей купания.
По состоянию на 7 утра 17 августа из-за аварий горячей воды нет в восьми домах по адресу ул. Мухина, 12; Горького, 46, 42, 44, 48; Полевая, 11А; Краснореченская, 67.
Фото Валерия Спидлена
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