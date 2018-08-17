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В Хабаровском крае популярны дв-гектары около моря
В Ванинском районе Хабаровского края два места компактного расположения «дальневосточных гектаров» - вблизи столицы района и около реки Дюанка.
По словам главы района Александра Наумова, разработана программа развития инфраструктуры, сейчас она находится на стадии проектирования,
- Ищем деньги на проектирование дорог, водопроводов, электроснабжения, - рассказал глава Ванинского района Александр Наумов.
Владельцы гектаров хотят на своих участках строить жилье, гостиницы, туристические базы , заниматься фермерством . Наибольшей популярностью пользуются гектары, находящееся ближе к морю или реке.
- У нас прекрасный край, природа очень красивая. Единственное, хотелось бы, чтобы у нас температура воды в море была хотя бы на 5 градусов потеплее - цены бы не было нашей природы, никаких курортов не надо, можно было бы всё у нас в родном крае осуществить, - уверен Александр Наумов.
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