Юным хабаровчанам помогут собраться в школу общественной приемной Д.А. Медведева

В Хабаровске стартовала традиционная августовская акция «Собери ребенка в школу» в Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. Цель акции – не только помочь малообеспеченным и многодетным семьям обеспечить детей необходимыми учебниками и вещами, которые могут пригодиться в школе, но и предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году.

По словам руководителя приемной Д. А. Медведева в Хабаровском крае, председателя комитета по социальной защите населения и здравоохранению в Законодательной Думе Хабаровского края Ирины Штепа, акция проходит в общественных приемных Дмитрия Медведева по всей стране.

В общественной приемной организован сбор гуманитарной помощи для школьников, которые воспитываются в семьях, попавших в непростую жизненную ситуацию. В качестве помощи от граждан принимают канцелярские принадлежности, рюкзаки, обувь, спортивную одежду и школьную форму.

«Акция «Помоги собраться в школу» хорошо известна жителям нашего края – она проходит традиционно. К организации сбора помощи ежегодно присоединяется множество ведомств и организаций. Если кому-то из граждан будет удобнее прийти по адресу нашей приемной, чтобы что-то передать ребятам, мы осуществим прием этой помощи и в конце месяца передадим в нуждающиеся семьи», - подчеркнула Ирина Штепа.

Вместе с жителями Хабаровского края в акции принимают участие депутаты различных уровней, общественники, волонтеры.

«Кроме того, общественные приемные по всей стране организовали «горячие линии» и привлекли к участию в них представителей профильных департаментов и министерств по вопросам образования. По телефону линии можно обратиться со своим вопросом или жалобой, связанной с организацией учебного процесса, а затем получить подробную правовую консультацию», - отметила Штепа.

На контроле приемной – выполнение требований пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, защищенность от террористических угроз, соблюдение санитарных правил и норм, состояние пищеблока, учебных классов, актового и спортивного залов, уровня охраны и многое другое.

Принять участие в акции «Помоги собраться в школу» и передать школьные принадлежности или вещи можно по адресу – г. Хабаровск, ул. Шевченко, 9. Обратиться с жалобой или попросить консультативную помощь можно по тел. 8 (4212) 32-32-32.