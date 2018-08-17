В Хабаровском крае расширят возможности аэропорта Май-Гатка

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт находится с рабочей поездкой в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Глава региона посетил ключевые инфраструктурные объекты.

Первым из них стал аэропорт Май-Гатка – главные воздушные ворота для Ванинско-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. Губернатору края представили план модернизации аэропорта. На первом этапе будет сделано несколько важных шагов по повышению безопасности полетов. Уже сейчас за счет краевого бюджета идет закупка специализированной техники для обслуживания аэропорта, начался монтаж нового ограждения периметра аэродрома. Решается вопрос об установке контрольно-корректирующей станции и светосигнального оборудования. Это позволит повысить регулярность полетов.

Параллельно будет вестись капитальный ремонт здания действующего аэровокзала. Это предлагается сделать при поддержке крупных инвесторов, работающих на территории двух районов. Первый шаг уже сделан – при участии компании «Дальтрансуголь» выполнен ремонт кровли здания аэровокзала и накопителя.

Есть и перспективные задачи – привлечение к полетам на Май-Гатку авиакомпании «Аврора». Перевозчик уже начал работу на местных авиалиниях в крае и выполняет полеты по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре.

«На первых этапах наша задача – это безопасность и комфорт пассажиров. Аэропорт должен соответствовать современным требованиям. Для этого средства в краевом бюджете есть, нас также поддержат инвесторы. Но уже сейчас надо думать о развитии. Сюда могут летать самолеты большей вместимости, такие как DHC-8. Взлетно-посадочная полоса это позволяет. Компания «Аврора» приступила к изучению вопроса. Безусловно, мы должны расширять возможности местного аэропорта, это непосредственно влияет на повышение качества жизни людей и инвестиционную привлекательность Ванинского и Советско-Гаванского районов», - подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.

Глава региона также посетил строящуюся ТЭЦ в Советской Гавани. Подрядчикам удалось набрать хороший темп. Сейчас на площадке трудится около 1 тысячи человек. Ведется параллельная работа на нескольких участках: монтируется система топливоподачи, строятся административные корпуса и распределительное устройство на 110 кВ, прокладывается тепломагистраль от станции до Советской Гавани. Ввод ТЭЦ намечен на декабрь 2019 года.

В Советской Гавани Вячеслав Шпорт также посетил школу № 1 и открыл новый стадион. Спортивный объект, стоимостью в 15,6 млн рублей, был построен в рамках программы «Газпром-детям» при содействии Правительства края. Здесь смогут заниматься спортом школьники и жители близлежащих микрорайонов. На этой площадке учащиеся также будут выполнять испытания в рамках комплекса «ГТО».