Более 7 тысяч абитуриентов зачислены в вузы Хабаровского края

Предварительные итоги приемной кампании в высших учебных заведениях Хабаровского края подвели в министерстве образования и науки региона. С 1 сентября к занятиям приступят более 7 тысяч студентов, среди них 775 целевиков и 170 молодых людей, зачисленных по особой квоте.

«На сегодняшний день окончен набор абитуриентов на бюджетные места бакалавриата и специалитета по очной форме обучения. Вместе с тем продолжается зачисление на заочную форму обучения, в магистратуру и на платное обучение. Всего в этом году предусмотрено 5615 бюджетных мест, в том числе бакалавриат/специалитет – 4353 (из них очно – 3545) и магистратура – 1262 места», - отметили в министерстве.

В целом, в приемную кампанию этого года абитуриентами подано около 27 тысяч заявлений, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Треть из них поступили от жителей 42 субъектов Российской Федерации. Также желание учиться в вузах региона изъявили граждане из 16 государств - стран СНГ, Вьетнама, КНР, Республики Корея, Сирии, Японии, Сомали и Республики Сьерра-Леоне). По итогам приемной кампании зачислено 279 иностранных граждан.

Наиболее популярными направлениями подготовки в этом году по-прежнему остаются экономика, юриспруденция, менеджмент (от 15 до 20 заявлений на место), лечебное дело и стоматология (от 10 до 25 заявлений на место). По инженерным и естественнонаучным направлениям высокий конкурс по направлениям: «Прикладная математика», «Нефтегазовое дело», «Строительство уникальных зданий и сооружений» – 11 заявлений на место, «Информатика и вычислительная техника» – 9.

В вузах края реализуется более 120 направлений подготовки и специальностей. Этот перечень ежегодно расширяется. С 2018 года открыты новые направления: «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: ИЗО и дополнительное образование», «Педагогическое образование (дизайн образовательной среды)», «Педагогическое образование (академическая живопись)» в ТОГУ, «Машиностроение» в ДВГУПС; «Социология» (программа магистратуры) в АмГПГУ.

Напомним, приемная кампания стартовала в Хабаровском крае 20 июня. Заявления от абитуриентов принимали 14 вузов региона. Как и в предыдущие годы, выпускник мог подать документы не более чем в пять учебных заведений и участвовать в конкурсах не более чем по трем специальностям в каждом из них.