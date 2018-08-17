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В Хабаровском районе изнасиловали и убили ребенка
В селе Князе-Волконское 16 августа 10-летняя девочка вечером ушла из дома кататься на роликах и домой не вернулась. Ночью нашли в овраге за стадионом полуобнаженное тело ребенка.
В районе стражи правопорядка проводят оперативные мероприятии по поиску насильника и убийцы ребенка.
Сейчас в районе ведутся масштабные мероприятия с привлечением оперативников из Хабаровска, - рассказал источник.
Напомним, ранее в Хабаровске убили 18-летнюю Викторию Мударисову. Девушка-волонтер вышла из дома 2 августа около 21.00 часов и изчела. только через несколько дней она была обнаружена мертвой .
Оперативники задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Им оказался молодой человек 2002 года рождения.
Он утверждает, что в месте с убитой они дружили. В ходе прогулки поругались, и он ее задушил.Сейчас эксперты устанавливают было ли изнасилование, подозреваемый утверждает, что совершил насильственные действия посторонним предметом
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