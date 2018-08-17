В Хабаровском районе изнасиловали и убили ребенка

В селе Князе-Волконское 16 августа 10-летняя девочка вечером ушла из дома кататься на роликах и домой не вернулась. Ночью нашли в овраге за стадионом полуобнаженное тело ребенка.

В районе стражи правопорядка проводят оперативные мероприятии по поиску насильника и убийцы ребенка.

Сейчас в районе ведутся масштабные мероприятия с привлечением оперативников из Хабаровска, - рассказал источник.

Напомним, ранее в Хабаровске убили 18-летнюю Викторию Мударисову. Девушка-волонтер вышла из дома 2 августа около 21.00 часов и изчела. только через несколько дней она была обнаружена мертвой .

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Им оказался молодой человек 2002 года рождения.

Он утверждает, что в месте с убитой они дружили. В ходе прогулки поругались, и он ее задушил.Сейчас эксперты устанавливают было ли изнасилование, подозреваемый утверждает, что совершил насильственные действия посторонним предметом









