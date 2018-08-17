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В Хабаровске умер Александр Сосида
В Хабаровске ушел из жизни на 62-м году после продолжительной болезни Александр Сосида, известный культурный деятель. В последние годы жизни Александр руководил Городским Дворцом Культуры.
Бессменный ведущий хабаровских Юморин, популяризатор КВН, телеведущий Александр Сосида был одним из руководителей Хабаровского института культуры, возглавлял ХабаровскиЙ ТЮЗ и Театр драмы, писал стихи и тексты для песен.
«В театре должно быть волшебство», - говорил он.
С 2011-го года Александр Сосида руководил Городским Дворцом Культуры. Напомним, что именно там с новым 2015-м годом поздравил россиян Президент России Владимир Путин.
Прощание с Александром Сосидой пройдет 21 августа, во вторник, в 11.30 в ритуальном зале спецкомбината
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