В Хабаровске умер Александр Сосида

В Хабаровске ушел из жизни на 62-м году после продолжительной болезни Александр Сосида, известный культурный деятель. В последние годы жизни Александр руководил Городским Дворцом Культуры.

Бессменный ведущий хабаровских Юморин, популяризатор КВН, телеведущий Александр Сосида был одним из руководителей Хабаровского института культуры, возглавлял ХабаровскиЙ ТЮЗ и Театр драмы, писал стихи и тексты для песен.

«В театре должно быть волшебство», - говорил он.

С 2011-го года Александр Сосида руководил Городским Дворцом Культуры. Напомним, что именно там с новым 2015-м годом поздравил россиян Президент России Владимир Путин.

Прощание с Александром Сосидой пройдет 21 августа, во вторник, в 11.30 в ритуальном зале спецкомбината