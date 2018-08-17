Юрий Трутнев с рабочим визитом посетит Далянь (КНР)

20-21 августа заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев посетит Китайскую Народную Республику (г. Далянь) с рабочей поездкой.

В состав российской делегации вошли заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, врио губернатора Амурской области Василий Орлов, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители государственных органов власти и бизнес-сообщества.

20 августа запланирован ряд встреч с представителями китайского бизнеса, реализующими проекты на российском Дальнем Востоке. Пройдут встречи с руководством компаний «КОФКО Кока-Кола» (COFCO Coca-Cola), «Арника», «Китайской компании коммуникаций и строительств» (China Communications Construction Company), «Яньтай Тунсян Фудс» (Yantai Tongxiang Foods), «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» (Beijing Zhonglian Ruihua New Energy Technologies), «Далянь Вэнь Лянь Аквакультура» (Dalian Wenlian Aquaculture). Предполагается обсуждение проектов в сфере строительства инфраструктуры, аквакультуры и сельского хозяйства.

21 августа состоится пленарное заседание Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Пройдет рабочая встреча по созданию Делового совета при Комиссии. В тот же день запланированы переговоры с китайскими компаниями, в частности, с руководством корпорации «Дуньцзин» (Harbin Dongjin Group).

По завершении визита заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России Юрий Трутнев посетит Российское воинское мемориальное захоронение в р-не Люйшуня г. Далянь (Порт-Артур), где пройдет церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата. После визита в Далянь Юрий Трутнев отправится во Владивосток для проведения мероприятий в рамках подготовки четвертого Восточного экономического форума.