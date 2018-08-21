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Юрий Бухряков: Когда есть база – есть и результат
Победы на всероссийских и международных конкурсах и турнирах подростков из Советско-Гаванского района Хабаровского края глава муниципалитета Юрий Бухряков напрямую связывает с созданием на территории необходимой материально-технической базы на спортивных и культурных объектах.
«Детскую школу искусств отремонтировали и у нас теперь дети с очень хорошими результатами приезжают, в том числе из-за рубежа: недавно из Южной Кореи вернулись, во Францию поехали – тоже медали привезли», - рассказал Юрий Бухряков.
Глава района отметил, что за последние несколько лет удалось существенно «подтянуть» объекты соцкультбыта, а также спортивные сооружения: были отремонтированы Дома культуры в Советской Гавани и поселке Майский, бывший Дом офицеров флота в поселке Заветы Ильича. Помимо основного Дворца спорта в Советской Гавани с 25-метрвоым бассейном, появился еще один с бассейном, залами борьбы и бокса. На городском стадионе установлено новое ограждение. В планах - войти в федеральную программу и за счет этого установить на стадионе трибуны и оборудовать беговые дорожки.
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