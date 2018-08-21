Новости
В Хабаровском крае безопасность в День знаний обеспечат свыше тысячи полицейских
Губернатор Вячеслав Шпорт провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Хабаровском крае. Его участники обсудили вопросы охраны правопорядка в День знаний и во время предстоящих выборов.
Как отметили на совещании, 1 сентября в регионе будут приняты меры повышенной безопасности. Власти совместно с силовыми ведомствами постараются максимально оградить детей от любых потенциальных опасностей. Так, накануне праздника по всему краю правоохранители проведут комплексные проверки. Все школы обследуют на наличие взрывчатых веществ и устройств. Также эксперты проинспектируют антитеррористическую безопасность зданий. К ним присоединятся сотрудники МЧС, которые проконтролируют соблюдение в учебных заведениях правил пожарной безопасности.
Как и в прошлом году, всю первую учебную неделю у пешеходных переходов, расположенных вблизи школ, будут дежурить инспекторы ДПС. Они помогут ученикам переходить через проезжую часть. А на уроках в первые дни детям расскажут о правилах дорожного движения. Профилактические беседы должны помочь уберечь их от травматических ситуаций на автодорогах.
«Ежегодно в канун Дня знаний мы усиливаем меры безопасности, чтобы уберечь наших детей от различных внештатных ситуаций, - сказал Вячеслав Шпорт. – И, хотя все наши шаги отработаны, а каждый сотрудник знает, что нужно делать, я все же прошу максимально сконцентрироваться. Мы должны исключить любые угрозы. Новый учебный год в регионе должен пройти без происшествий».
1 сентября в Хабаровском крае за парты сядут более 140 тысяч учеников. За их безопасностью проследят свыше тысячи сотрудников правоохранительных органов.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 670
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 117
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 196
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 046
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136