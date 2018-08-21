В Хабаровском крае безопасность в День знаний обеспечат свыше тысячи полицейских

Губернатор Вячеслав Шпорт провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Хабаровском крае. Его участники обсудили вопросы охраны правопорядка в День знаний и во время предстоящих выборов.

Как отметили на совещании, 1 сентября в регионе будут приняты меры повышенной безопасности. Власти совместно с силовыми ведомствами постараются максимально оградить детей от любых потенциальных опасностей. Так, накануне праздника по всему краю правоохранители проведут комплексные проверки. Все школы обследуют на наличие взрывчатых веществ и устройств. Также эксперты проинспектируют антитеррористическую безопасность зданий. К ним присоединятся сотрудники МЧС, которые проконтролируют соблюдение в учебных заведениях правил пожарной безопасности.

Как и в прошлом году, всю первую учебную неделю у пешеходных переходов, расположенных вблизи школ, будут дежурить инспекторы ДПС. Они помогут ученикам переходить через проезжую часть. А на уроках в первые дни детям расскажут о правилах дорожного движения. Профилактические беседы должны помочь уберечь их от травматических ситуаций на автодорогах.

«Ежегодно в канун Дня знаний мы усиливаем меры безопасности, чтобы уберечь наших детей от различных внештатных ситуаций, - сказал Вячеслав Шпорт. – И, хотя все наши шаги отработаны, а каждый сотрудник знает, что нужно делать, я все же прошу максимально сконцентрироваться. Мы должны исключить любые угрозы. Новый учебный год в регионе должен пройти без происшествий».

1 сентября в Хабаровском крае за парты сядут более 140 тысяч учеников. За их безопасностью проследят свыше тысячи сотрудников правоохранительных органов.