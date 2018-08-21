В Даляне пройдет заседание комиссии по развитию Дальнего Востока и Северо-Востока Китая

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт находится с рабочей поездкой в КНР. Глава региона вошел в состав российской делегации, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев. В составе делегации работают заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, представители бизнес-сообщества.

Основные мероприятия пройдут в Даляне. Сегодня состоится пленарное заседание Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Юрий Трутнев является сопредседателем комиссии с российской стороны, с китайской стороны этот пост занимает заместитель Премьера Государственного Совета КНР Ху Чуньхуа. В ходе заседания состоятся выступления глав регионов.

Сегодня также запланирована рабочая встреча с председателем совета директоров компании "Дунцзинь" Чжан Дацюнем. Речь пойдет о реализации проектов в сфере транспорта и сельского хозяйства. Кроме того, Вячеслав Шпорт встретится с заместителем Губернатора провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао.