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В России предлагают отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов
Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак в понедельник, 20 августа предложил отменить все пенсионные преференции для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации, и депутата Государственной Думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции», – заявил он.
Турчак подчеркнул, что депутаты Госдумы и сенаторы «должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан Российской Федерации порядке». Он также обратил внимание на то, что ничто так не вызывает раздражения и неприятие у людей, как вопросы несправедливости.
«Уверен, что мы должны настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил Турчак.
Напомним, в настоящее время в Государственной Думе ФС РФ на рассмотрении находится законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ. Проект закона предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет (вместо нынешних 60), а для женщин — до 63 (вместе нынешних 55).
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