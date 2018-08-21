В России предлагают отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак в понедельник, 20 августа предложил отменить все пенсионные преференции для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации, и депутата Государственной Думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции», – заявил он.

Турчак подчеркнул, что депутаты Госдумы и сенаторы «должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан Российской Федерации порядке». Он также обратил внимание на то, что ничто так не вызывает раздражения и неприятие у людей, как вопросы несправедливости.

«Уверен, что мы должны настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил Турчак.

Напомним, в настоящее время в Государственной Думе ФС РФ на рассмотрении находится законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ. Проект закона предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет (вместо нынешних 60), а для женщин — до 63 (вместе нынешних 55).

