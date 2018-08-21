Более 4,5 тысяч жителей края получили бесплатную юридическую помощь

В министерстве юстиции Хабаровского края подвели итоги деятельности государственного юридического бюро региона за полугодие. За это время бесплатную правовую помощь получили более 4,5 тысяч жителей края.

Почти половина от общего числа поступивших обращений (49,4 %) касается сферы социальной защиты. В частности, граждан интересовали вопросы оказания социальной поддержки, пенсионного обеспечения, защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. Четверть обращений составили вопросы жилищно-коммунальной сферы - перерасчет платежей, начисленных к уплате за ненадлежащее оказание либо неоказание услуг ЖКХ, отмена судебных приказов о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, оснащение жилых помещений приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, учета расхода газа.

Также среди актуальных вопросов - установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов, раздел имущества при разводе и составление брачных договоров, взыскание невыплаченной заработной платы, восстановление на работе, сделки с недвижимостью.

На сегодняшний день структурные подразделения госюрбюро работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Николаевске-на-Амуре, Ванино и Переяславке. Они расположены в отделениях многофункциональных центров. Специалисты оказывают правовое консультирование в устной и письменной форме, помогают в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представляют интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Услугой бесплатной юридической помощи могут воспользоваться льготные категории граждан, среди которых инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны труда, сироты, беременные и женщины, имеющие на воспитании детей до трех лет. Кроме того, правовую помощь могут получить многодетные семьи и родители из неполных семей, и другие граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума.

Подробную информацию об услуге можно узнать на сайтах: мфц27.рф и mfc27.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь», laws.khv.gov.ru в разделе «Правовая помощь», minyust.khabkrai.ru в разделе «Деятельность» - «Бесплатная юридическая помощь». Также действует единый телефон – 8 (800) 100-42-12 (звонок бесплатный).

Бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии со ст. 48 Конституции РФ, а также в рамках Федерального закона № 324-ФЗ от 21.11.2011 г. «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Закона Хабаровского края № 237 от 28.11.2012 г, «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью». На территории региона решением Губернатора края услуга предоставляется с 2013 года.