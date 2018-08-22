Хабаровчане помогли пострадавшим в Забайкальи

Гуманитарная помощь, собранная хабаровчанами для пострадавших от паводка жителей Забайкальского края, уже доставлена в Читу.Об этом сообщила один из организаторов акции, депутат Законодательной Думы Хабаровского края Елена Ларионова.

«Людям, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, направлены новые вещи и бытовая техника: постельные принадлежности и полотенца, одежда и обувь для взрослых и детей, электрические чайники. Откликнулось много неравнодушных хабаровчан, и приятно, что люди подумали на перспективу. Среди вещей – канцелярские принадлежности и ранцы, которые обязательно пригодятся школьникам, демисезонная и зимняя обувь, головные уборы и варежки, мужские костюмы, рубашки и даже детские нарядные платья... Понятно, что сегодня – беда, но ведь жизнь продолжается, и повод для праздника обязательно будет!», – уверена Елена Ларионова.

Организаторы акции выражают признательность всем неравнодушным землякам, кто откликнулся на призыв о помощи и перечислил деньги в фонд пострадавших от паводка, приносил вещи и помогал их упаковывать. Отдельная благодарность – железнодорожникам. Весь груз – 30 объемных коробок – был доставлен до Читы бесплатно.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края