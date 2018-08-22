В Хабаровском крае гребень амурского паводка смещается в Ульчский район

В Хабаровском крае продолжается круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. По данным Дальневосточного УГМС, в настоящее время гребень паводка смещается на участке село Циммермановка – село Мариинское. На других реках края преобладает спад уровня воды. Пойма Амура на участке от села Елабуга – до села Борогодское затоплена на глубину 0,1-1,4 м. Затоплений дачных участков нет.

Уровень воды у Хабаровска за прошедшие сутки снизился на 25 см и составляет 281 см. Температура воды - 21,2?С. В течение пяти суток ожидается дальнейший спад воды. У села Елабуга уровень Амура составляет 369 см (- 23 см за сутки), у села Троицкое - 340 (- 4 см за сутки), у села Малмыж – 396 см (- 6 см за сутки). У Комсомольска-на-Амуре за прошедшие сутки уровень воды снизился на 1 см и составляет 443 см, что на 7 см ниже отметки неблагоприятных явлений – 450 см.

За сутки уровень воды Амур поднялся на 1 см у села Нижнетамбовское, на 2 см у села Циммермановка и на 5 см у села Мириинское без достижения отметок неблагоприятных явлений.

Органы управления и силы Хабаровской территориальной подсистемы РСЧС продолжают работу в режиме повышенной готовности. Специалисты проводят объезд на лодках и автомобильном транспорте территорий, попадающих в зону подтопления, а также ведут постоянное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке.

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю работает оперативный штаб, организовано межведомственное взаимодействие и обмен информацией. Также подготовлены материальные резервы для ликвидации ЧС, в том числе насосы для откачки воды, тепловые пушки и другие средства. На период прохождения паводка на базе дежурно-диспетчерской службы Правительства края организована работа телефоне «горячей линии»: 39-61-70.

Специалисты напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер личной безопасности. Владельцам огородов и дачных участков в низинах и пойменных местах рекомендуется принять меры по сбору урожая и сохранению своего имущества.